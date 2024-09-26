淡江大學女宿廁所天花板崩落慘況曝！女大生嚇壞　校方回應了

記者戴上容／新北報導

一名網友在社群平台Threads上PO文表示，在女生宿舍時聽到一聲巨響。看到一堆人跑去廁所，沒想到竟然是廁所天花板掉下來，讓她忍不住心驚：「還好沒人在那邊…嚇爛」。貼文吸引許多網友關注，直呼「好恐怖」、「上廁所上到怎麼死的都不知道」，對此，淡江大學也緊急做出回應。

▲▼淡江大學女生宿舍廁所崩落 。（圖／網友授權提供）

據網友提供的現場畫面顯示，現場一片狼藉，裸露的輕鋼架和電線驚現眼前，滿地都是碎裂的水泥塊，所幸當時無人使用廁所，否則後果真是不堪設想。不少網友關注，「好恐怖」、「這應該是上面的水泥塊掉落然後輕鋼架承受不住」、「上廁所上到怎麼死的都不知道」。

淡江大學表示，9月25日晚間8時50分，學生宿舍松濤2館6樓浴廁天花板剝落，輕鋼架塌陷，面積約1坪大小，校方確認當時並無學生在內使用，沒有同學受傷，即刻封鎖現場並公告。



為免後續仍有掉落物，請該樓層住宿學生至其他樓層使用。同時間，總務處夜間值勤人員到場確認損壞情況及初步處理。經總務處初步調查發生原因是因為6樓天花板，受到連日天雨潮濕影響，發生局部剝落情形而壓毀輕鋼架，最後再掉落廁所地面。



9月26日上午，進校的維修師傅也推測「有可能連日大雨影響」。校方表示，目前已開始維修，需要泥水施作，為確保維修後學生可安全使用，預計工程一周時間完成，維修期間該樓層浴廁全面停止使用。

同時，為確認學生使用的宿舍其他空間都能安全無虞，因此展開擴大檢測，各樓層浴廁將進行逐樓安全檢測，預計這個周末假期檢測完畢。淡江大學強調，儘快修繕，擴大檢測，力求給學生安全校園空間。

▲廁所維修中 。（圖／校方提供）