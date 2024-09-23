還有2年畢業！東海女大生遭公車輾斃　校方將協助申請畢業證書

▲台中市昨夜發生巨業公車撞上行人意外，釀成東海大學女學生1死1傷慘劇。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中市昨（22）日晚間發生巨業公車輾斃行人意外，造成東海大學一名會計系林姓女學生死亡、一名法律系王姓女學生受傷，兩人都是住宿生。東海大學校方昨晚接獲消息震驚不已，第一時間發出聲明表達憤怒並譴責客運公司。校方今天再發出聲明表示，會計系將協助申請「榮譽畢業證書」；至於傷者目前狀況穩定，東海健諮中心協助後續心理輔導，並全力提供必要之協助。

▲東海大學表示，將發榮譽畢業證給林姓女學生。（圖／東海大學提供）



東海大學發出聲明砲轟巨業客運造成學生生亡與重傷，東海大學感到憤怒並予以譴責，希望儘快釐清事故原因，儘速完成後續慰問賠償事宜，將協助家屬進行後續調查與保險理賠事宜；另外會計系將全力關懷慰問家長，後續並將協助申請「榮譽畢業證書」。林姓女大生還有2年畢業。

至於受傷的法律系王姓學生目前情況穩定，學校已經進行關懷慰問，東海健諮中心協助後續心理輔導，並全力提供必要之協助。

此外，校方也提到，林同學以及王同學都是住宿生，東海大學學務處生活輔導組、住宿輔導組和健康暨諮商中心都會全力協助家屬處理後續相關事宜。