糞管爆裂！「屎尿飛噴10米高」震撼畫面曝　民怨：屎到淋頭

▲廣西一處化糞池管線發生爆裂意外，地面瞬間噴出逾10公尺高的土黃色汙水。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

大陸廣西南寧一條汙水排糞管，在本月24日上午11時左右，突然發生大規模爆裂，疑似是現場因施工問題，造成管線破裂，隨後更出現「天降屎雨」，民眾抱怨真的變「屎到淋頭」。

有民眾的行車紀錄器畫面顯示，當時這條排汙糞管大規模爆裂，隨後車窗即被一堆「黃土」覆蓋，相信這些全是屎尿，還有駕駛抱怨：「屎到淋頭，這車都噴黃了，不能要了！」除此之外，經過現場的民眾與車輛，都慘遇「屎雨」而措手不及，另外現場有一輛挖土機則被炸到翻倒。

▲▼滿地排泄物的慘況，不少車輛被「黃金」擊中。（翻自微博）

南寧應急管理局事後證實，這起事故並未造成人員傷亡，但多輛車受到損害，當地政府正在協調處理相關善後工作。另據《極目新聞》報導指出，此次管道破裂並非施工失誤所引發，是因現場正在鋪設新的汙水管道，但工作人員進行管道加壓測試時，管道突然破裂，隨即發生爆炸，之後土黃色汙水大量噴出。許多受影響的駕駛無奈表示，車輛幾乎全被「屎尿轟炸」，維修難度高昂。

▲車窗全被噴滿屎尿。（翻自微博）



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