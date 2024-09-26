日本Uniqlo店員「護照給錯人」！她崩潰報警找不回　店家承諾賠償

▲台女在日本Uniqlo購物，卻發生因女店員誤將護照給另一人的離譜意外。（圖／ 翻攝Threads／shuan.__）

圖文／CTWANT

出國遊玩時護照真的必須隨時帶在身邊！一名台灣女網友透露，日前到日本旅遊時，到京都的Uniqlo消費，沒想到店員竟誤將她的護照，給了另一位台灣人，最後護照沒有找回，她只好花時間補辦，日本Uniqlo也承諾會負擔所有相關費用。

一名女網友在Threads上發文透露，23日晚間8點半在京都Aeon百貨的Uniqlo消費，結帳時拿出護照要辦免稅，突然有兩位台灣大媽走到櫃檯，用手指著櫃檯，店員就把桌上的護照給她，「當下我覺得奇怪有詢問阿姨是否會中文，叫她給我看一下店員剛給她的護照，阿姨從包裡拿出來給我，打開看是她的沒錯。」因此原PO認為她的護照還在櫃檯。

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等到大媽們離開後，店員向原PO要護照結帳，「店員堅持我沒給她，連隔壁外國人都過來幫我說，有看我的已經給店員了。」事後原PO回想阿姨指桌上是要跟店員拿袋子，店員以為剛結帳完沒還她護照，沒確認就誤把我的護照給她，她也無奈表示，「阿姨可能也不以為意又把我護照收進包包。」

原PO最後只好報警處理，店員當下抱頭煩惱，調監視器發現店員的確把護照給了大媽，處理到百貨已關門，也無法解決，警察只好請她隔天再到派出所處理。貼文一出後，超過百萬次瀏覽，不少熱心網友也幫忙分享到各大日旅社團，但最終護照仍無法找回。

原PO昨（25）日晚間發文更新透露，自己已補辦臨時護照，後續日本Uniqlo店經理及高層有來當面釋出誠意，也有處理補償，承諾會負擔所有損失及相關費用。原PO坦言「有感受到Uniqlo對這件事的重視！有讓人感到放心，當然他們也說會加強員工訓練。」

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