女版神鬼交鋒！她被通緝18年出境39次　父聯手看護騙過外交部

▲王女拿著他人名義的護照，成功出入境高達39次。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名王姓女子2003年因毒品案遭判刑，事後她逃亡遭通緝18年，王父擔心愛女被關，見看護楊女年齡、外貌和女兒相仿，竟請她幫忙申辦假身分證、護照，讓女兒冒名過活，王女更因此成功出入境39次。高雄地院依受禁止出國處分而出國罪、冒名使用他人護照罪，共39罪，判王女各7至8月有期徒刑，應執行3年；全案上訴後，高雄高分院改判徒刑1年6月，得易科罰金。

判決指出，王女2003年因毒品案遭判刑8年6月，事後她逃亡遭地檢署通緝18年（2003年至2021年），並且限制出境，王父竟請看護楊女（本姓王，2021年改姓楊）幫忙變造假身分，讓女兒冒名過活。

2003年楊女先至戶政事務所改名成王女，再以王女照片申辦身分證及護照，因此該護照及身分證的資料雖為楊女，但證件上的照片則為王女，並由王父將「假護照」交由王女使用；2013年該護照時效到期後，楊女又已同樣手法，委託旅行社成功換發「假護照」給王女使用，2次均未被外交部承辦人員發現。

不過，2021年王女因徒刑執行時效消滅撤銷通緝，隔年她改名，打算重新展開新生活，辦理護照時，外交部南部辦事處人員比對楊女的護照照片及王女110年度身分影像資料，察覺有異，立即報警處理，全案才曝光。

檢警根據出入境紀錄發現，王女從2012年起至2016年間，拿著「假護照」成功出入境高達39次，短則當日出入境，長則4至5天。

高雄地院審理認為，楊女為使王女得以躲避通緝處分，竟以不實照片及國民身分證申請護照，供王女冒名使用。而王女明知自己遭通緝，多年來竟使用假護照出入境達39次，王女更因此得以脫免8年6月徒刑，惡性實屬重大，顯不宜輕縱，依受禁止出國處分而出國罪、冒名使用他人護照罪，共39罪，判王女各處7至8月徒刑，應執行3年徒刑；楊女依交付護照供冒名使用罪，處4月有期徒刑，得易科罰金。

全案上訴後，王女改口認罪，由於她出國日數短，而且均有回國，合議庭認為她應不是為了逃亡，且考量王罹患肺腺癌，有治療必要，從輕改判併執行刑1年6月，得易科罰金。