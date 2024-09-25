　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女版神鬼交鋒！她被通緝18年出境39次　父聯手看護騙過外交部

▲▼護照，台灣護照，中華民國護照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲王女拿著他人名義的護照，成功出入境高達39次。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名王姓女子2003年因毒品案遭判刑，事後她逃亡遭通緝18年，王父擔心愛女被關，見看護楊女年齡、外貌和女兒相仿，竟請她幫忙申辦假身分證、護照，讓女兒冒名過活，王女更因此成功出入境39次。高雄地院依受禁止出國處分而出國罪、冒名使用他人護照罪，共39罪，判王女各7至8月有期徒刑，應執行3年；全案上訴後，高雄高分院改判徒刑1年6月，得易科罰金。

判決指出，王女2003年因毒品案遭判刑8年6月，事後她逃亡遭地檢署通緝18年（2003年至2021年），並且限制出境，王父竟請看護楊女（本姓王，2021年改姓楊）幫忙變造假身分，讓女兒冒名過活。

2003年楊女先至戶政事務所改名成王女，再以王女照片申辦身分證及護照，因此該護照及身分證的資料雖為楊女，但證件上的照片則為王女，並由王父將「假護照」交由王女使用；2013年該護照時效到期後，楊女又已同樣手法，委託旅行社成功換發「假護照」給王女使用，2次均未被外交部承辦人員發現。

不過，2021年王女因徒刑執行時效消滅撤銷通緝，隔年她改名，打算重新展開新生活，辦理護照時，外交部南部辦事處人員比對楊女的護照照片及王女110年度身分影像資料，察覺有異，立即報警處理，全案才曝光。

檢警根據出入境紀錄發現，王女從2012年起至2016年間，拿著「假護照」成功出入境高達39次，短則當日出入境，長則4至5天。

高雄地院審理認為，楊女為使王女得以躲避通緝處分，竟以不實照片及國民身分證申請護照，供王女冒名使用。而王女明知自己遭通緝，多年來竟使用假護照出入境達39次，王女更因此得以脫免8年6月徒刑，惡性實屬重大，顯不宜輕縱，依受禁止出國處分而出國罪、冒名使用他人護照罪，共39罪，判王女各處7至8月徒刑，應執行3年徒刑；楊女依交付護照供冒名使用罪，處4月有期徒刑，得易科罰金。

全案上訴後，王女改口認罪，由於她出國日數短，而且均有回國，合議庭認為她應不是為了逃亡，且考量王罹患肺腺癌，有治療必要，從輕改判併執行刑1年6月，得易科罰金。

ET快訊
首檔航運ETF瘋買鎮不住！　00960爆「溢價近20%」警訊
快訊／萊爾富開出200萬特獎！門市曝光
台中轎車違停　驚見屍體已長蛆
短今發誓今年結婚！周思齊要大家照顧她：我相當錯愕
獨／直升機加油ing！員工一旁抽菸...恐怖畫面曝
大咖男演員爆「肉償約砲女粉絲」！　4線索揭密身份
「死刑　刑？不行？」　ETtoday入圍曾虛白新聞獎
女拿假護照！　竟成功出國39次
快訊／女騎腳踏車闖平交道　遭新自強號撞死
統一發票開獎！　完整獎號出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2、30人排隊旁聽剴剴案！王薇君現身怒轟大法官：要看心理醫生

嘉義台3線轎車未掛車牌...駕駛還對空鳴槍！警調監視器逮人

台中轎車違停槽化線「飄出惡臭」　驚見45歲男子陳屍已長蛆

「草蜢」蔡一傑拉投資群組　女險匯4萬！嘆：這麼老實也被騙

獨／直升機加油ing！員工一旁抽菸...恐怖畫面曝　勁捷航空認錯

養狗沒綁好「咬人還被空氣槍打傷」　嘉義4民眾挨罰27.9萬

女版神鬼交鋒！她被通緝18年出境39次　父聯手看護騙過外交部

快訊／騎腳踏車闖平交道！雲林女遭火車撞倒地　送醫不治

高雄變態校長偷拍11次被起訴　繼任者驚見「插座還藏隨身碟」

騎車趕國考途中追撞！警神救援　他金榜題名赴警局致謝

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

國1雲林段2車追撞3死1傷　用路人：從西螺就在追逐

Google地圖帶走神祕道路　騎士見草叢吶喊：路呢！？

活化石「龍宮貝」放生畫面曝　漁民12萬賣出依約放回大海

見牛側躺「叫名字沒反應」嚇壞　媽猛喊2次才醒：以為你死掉了

男示範髒辮洗髮技巧　沐浴球起泡、吹乾最累

2、30人排隊旁聽剴剴案！王薇君現身怒轟大法官：要看心理醫生

嘉義台3線轎車未掛車牌...駕駛還對空鳴槍！警調監視器逮人

台中轎車違停槽化線「飄出惡臭」　驚見45歲男子陳屍已長蛆

「草蜢」蔡一傑拉投資群組　女險匯4萬！嘆：這麼老實也被騙

獨／直升機加油ing！員工一旁抽菸...恐怖畫面曝　勁捷航空認錯

養狗沒綁好「咬人還被空氣槍打傷」　嘉義4民眾挨罰27.9萬

女版神鬼交鋒！她被通緝18年出境39次　父聯手看護騙過外交部

快訊／騎腳踏車闖平交道！雲林女遭火車撞倒地　送醫不治

高雄變態校長偷拍11次被起訴　繼任者驚見「插座還藏隨身碟」

騎車趕國考途中追撞！警神救援　他金榜題名赴警局致謝

2018年亞運後屢遭重挫　林穎欣化不甘心為力量台北大獎賽摘金

Leo王遭爆外遇又賣車　今夜市叫賣令人驚訝

罕見！以色列中部空襲警報　黎巴嫩真主黨射彈「報復BB Call爆炸」

大咖主持人「偷買威而鋼」取悅嫩妻！還求代購整罐　6線索曝身分

數位+永續讓台中好宜居　中市府辦理智慧城市與淨零論壇

2、30人排隊旁聽剴剴案！王薇君現身怒轟大法官：要看心理醫生

嘉義台3線轎車未掛車牌...駕駛還對空鳴槍！警調監視器逮人

國台辦：兩岸民眾「坐高鐵過海峽」夢想將會實現

景美女中排名降！許藍方PO「高中舊照」挺母校　仙氣臉蛋曝光

陽明看Q3獲利值得期待　農曆年前貨量小高峰提早到Q4

大車煞車「砂石傾瀉」　後方外送員險遭活埋！

社會熱門新聞

獨／苗栗男借錢被弟勒死　姪女全程錄下

新竹大貨車車頭突起火狂燒　駕駛急跳車逃生

雲林3死車禍　女死者有3車卻開別人車

3年前愛女也撞死　心碎母4頁親筆信曝

屏東18歲高職生失聯！手機最後定位「在緬甸」

即／高雄4月大女嬰遭活活餓死！單親媽收押

女大生深夜洗澡　室友突闖入伸狼爪

活活把4月大女兒餓死　狠母8天不在家

桃園人妻竟是「屠夫」　夫大義滅親舉報

高雄國3南下深夜3車追撞　大車翻覆路中央全線封閉

超思蛋「一條龍進口」　8官商遭約談

最後對話曝！屏東18歲高職生失聯　連撥3電話沒人接

即／國3貨車追撞槽車　駕駛方向盤卡脖

男大生赴陸失聯　母：台灣人賣台灣人

更多熱門

相關新聞

春節出國快超前部署！旅行社預估：團費價格沒有明顯漲幅

春節出國快超前部署！旅行社預估：團費價格沒有明顯漲幅

不少旅客已經開始佈局明年農曆春節的旅遊行程，根據旅遊業者預估，明年農曆春節團費價格相對平穩，部分國家商品還略為調降，像韓國就有1成的降幅。

花4小時找住宿還開投票！旅伴一出國就嫌貴

花4小時找住宿還開投票！旅伴一出國就嫌貴

夫帶公婆出國「丟下新婚的我在台灣」網戰翻

夫帶公婆出國「丟下新婚的我在台灣」網戰翻

皮膚科醫提醒去東京「小心1病」：1期易忽略

皮膚科醫提醒去東京「小心1病」：1期易忽略

雲林台大女看護遭BMW撞死　另視角驚悚畫面曝

雲林台大女看護遭BMW撞死　另視角驚悚畫面曝

關鍵字：

毒品通19年出國39次看護騙外交部

讀者迴響

熱門新聞

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！雙方撕破臉　

瑞士「安樂死膠囊艙」首度啟用　多人遭逮捕

小一生健檢「幾乎全班淪陷」　家長驚：台灣孩子怎麼了

LINE宣佈「未滿12.18版本」停止服務

獨／苗栗男借錢被弟勒死　姪女全程錄下

陳致遠突緬懷兄弟象傳統！遭球迷洗版狂罵

新竹大貨車車頭突起火狂燒　駕駛急跳車逃生

富豪正妹妻開價700萬「做愛到我懷孕」　他報名慘了

南部開5萬徵不到人　工作內容扯翻

5款LINE免費貼圖來了！1組永久使用快下載

國三畢旅5700「淋雨、吃即期麵包」　旅行社董娘親回應

統一發票7、8月中獎號碼出爐

吃完統一布丁先別丟！「封膜隱藏用途」超划算

雲林3死車禍　女死者有3車卻開別人車

恐有秋颱！　下周可能「非常接近台灣」

更多

最夯影音

更多

安心亞直球問張再興：你喜歡我喔　他為她花2萬...湊CP結局卻反轉XD

高雄計程車網狀線違規迴轉　65歲婦騎車煞不住猛撞慘摔

陳庭妮飛日本突襲胡宇威！ 一見面甜喊：寶貝～#星光雲REELS

明道抱女兒　為陳喬恩婚禮獻唱♥

國道1號恐怖連環撞！　女噴飛趴地...3人無呼吸心跳

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面