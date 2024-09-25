李洋回來了鄉親熱情接機　2天1夜感恩行...盼與當地體育更多交集

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

奧運金牌選手李洋今(25)日上午8時許抵達金門，李氏宗親會、金門縣府團隊、開瑄國小師生等一早到機場接機，熱烈歡迎李洋回金，隨著小朋友大喊「李洋李洋我大哥」、「李洋李洋我愛你」，李洋也微笑和小朋友們合影，受訪表示一早看到大家這麼熱情，很感謝大家早起歡迎他，對於接下來豐富的2日遊街行程，李洋表示自己比較低調，很感謝縣府願意安排這樣的行程，希望可以讓金門體育越來越好。

▲李洋抵達金門機場，受到鄉親熱烈的歡迎。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

這次李洋特地返金在李氏宗親會上晉匾，他表示很榮耀，因為這是很不容易的事情，能奪牌後返金，也很高興有機會能和金門民眾分享奪金的喜悅。

另針對金門縣府即將建設李洋羽球館，李洋感謝所有為體育努力的人，他認為金門有許多厲害的體操、馬拉松選手等等，都能讓金門體育越來越好，希望未來金門體育發展越來越好，他也希望能跟金門體育有更密切的交集、有更多交流的機會。至於李洋人氣高漲，被問及是否會從政，李洋瞪大眼睛說，他覺得先做好分內的事情就好，因為現在是老師，會先把教學做好。

根據縣府教育處提供資料，李洋抵達機場後，接下來會繞行金寧街道，並到老家古寧頭的雙鯉古地關帝廟拜拜酬神、在該處的新設李洋打卡點辦揭牌儀式，並分別到南山大祖厝、北山李氏大宗祠2間祖厝，遵循古禮各進行祭祖晉匾儀式，午間與鄉親進行感恩餐會後，前往拜會縣長陳福海，並受領體育績優獎金550萬。而後行程預計從15時開始繞行金城鎮、金沙鎮、金湖鎮各主要市區與道路，最後到金湖飯店參加晚宴。



