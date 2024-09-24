紐西蘭科學家發現新鬼鯊物種　潛行太平洋海底

▲紐西蘭科學家發現澳大拉西亞窄吻幽靈魚棲息在澳洲與紐西蘭的深海中。（圖／翻攝自紐西蘭國家水資源和大氣研究機構網頁）

文／中央社

紐西蘭科學家今天表示，他們發現一種新的「鬼鯊」物種，這種魚潛行於太平洋海底，會在超過1.6公里深的海底捕食獵物。

法新社報導，威靈頓的國家水資源和大氣研究機構（National Institute of Water and Atmospheric Research）的科學家說，發現「澳大拉西亞窄吻幽靈魚」（Australasian Narrow-nosed Spookfish）棲息在澳洲與紐西蘭的深海中。

科學家是在沙塔海嶺（Chatham Rise）進行研究時發現樣本。沙塔海嶺是太平洋一個區域，從紐西蘭南島（South Island）附近往東延伸約1000公里。

鬼鯊或稱銀鮫（chimaera），是鯊魚與魟魚（ray）的親屬，但屬於骨骼完全由軟骨組成的魚類。

鬼鯊也有幽靈魚之稱，有令人難忘的黑色眼睛，淺褐色的皮膚光滑，沒有魚鱗。

這種魚使用獨特的喙狀嘴巴捕食深至2600公尺的甲殼類動物維生。

研究科學家菲努奇（Brit Finucci）說：「這樣的鬼鯊主要只活在海底。」

菲努奇還說：「牠們的棲地令人難以研究與監測，這意味著我們對牠們的生物學或威脅狀態所知不多，但也使得這類發現更令人興奮。」

幽靈魚先前被視為一種分布於全球的單一物種，但現在科學家發現牠們的基因和形態都與其他親屬不同。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）