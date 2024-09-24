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社會 社會焦點 保障人權

欠40萬卡債被催繳！書包狠砸4歲童臉上　暴怒師丟工作又判刑

▲▼男童哭泣。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲彰化4歲男童遭幼師用書包砸傷。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名女子在某間私立幼兒園擔任幼師，因被催繳40萬卡債，不滿一名4歲男幼童找不到書包，一時情緒失控，將內有2本課本、水壺、餐袋與餐盒的書包砸向孩童，導致男童臉、頭部受傷，媽媽得知後憤而提告。法官審理，女子有竊盜前科、至今尚未取得家屬諒解也未達成調解，依成年人故意對兒童犯傷害罪，判處4月徒刑。

判決書指出，事件發生於今(2024)年2月間，女子擔任該幼兒園的教保員及小班老師，不滿4歲男童一時找不到書包，竟手持其書包砸向男童頭部、臉部，致受有左側眼瞼及眼周圍開放性傷口，媽媽看到兒子受傷，向警察局報案，全案經檢方偵結提起公訴。

女師坦承犯行，辯稱因為收到40萬元的信用卡催繳通知，情緒沒有控制好，才發生此事，法官審酌被告為幼兒園的老師，本應保護、照料班上學童，但卻因個人債務問題而未能控制情緒，以重量不輕的書包砸向年僅4歲男童，造成傷害，但因未能取得家屬諒解，至今未能與被害人、告訴人達成調解或賠償損失，並考量被告前有竊盜前科，但無相類傷害前科，依成年人故意對兒童犯傷害罪，處有期徒刑4月。全案可上訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。拒絕兒虐，請撥打110、113。
尊重兒少生命權，愛孩子請把機會。兒虐家暴事件請通報保護專線113；緊急醫療救護專線：119

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