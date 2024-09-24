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必勝客「香菜富翁肉羹比薩」今天上市！全台限量5000份

▲▼必勝客全新推出「香菜富翁肉羹比薩」。（圖／業者提供）

▲必勝客「香菜富翁肉羹比薩」限時限量開賣。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

香菜教徒快挑戰！必勝客推出全新「香菜富翁肉羹比薩」，選用台灣經典「蒜味肉羹」搭配滿滿香菜，即日起限時2周於APP限定開賣，全台限量5000份，加價39元還可享香菜加量，把握機會搶嚐鮮。

▲▼必勝客全新推出「香菜富翁肉羹比薩」。（圖／業者提供）

▲香菜下面是蒜味肉羹比薩。

必勝客打造新台味「香菜富翁肉羹比薩」，選用Q彈滑嫩的紮實肉羹、金黃焦香蒜酥、還原宜蘭道地風味的特製肉羹醬，再以招牌莫札瑞拉起司及滿滿翠綠香菜覆蓋在舊金山手工餅皮上，比薩上鋪滿的巨量香菜香氣十足，一口咬下則能吃到肉羹的鮮甜肉汁、香濃起司。

必勝客「香菜富翁肉羹比薩」即日起至10月7日限時2周在PK APP開賣，全台限量5000份，單點優惠價只要399元，還可享外帶買大送大優惠也只要780元起，更提供香菜加量優惠，只要加價39元就能多1份新鮮香菜，最多加購2份。

▲▼「漢堡王」推出全新「香辣蟹醬漢堡」。（圖／業者提供）

▲漢堡王推出全新「香辣蟹醬漢堡」。

另外，漢堡王即日起也推出秋季限定「香辣蟹醬漢堡」，直接把新加坡香辣蟹醬加入漢堡當中，其中超澎湃「香辣蟹醬鮮蝦海老堡」外酥內Q的炸蝦排加上彈牙蝦仁，雙倍鮮蝦結合蟹醬，海味十足，售價159元；「香辣蟹醬鮮蝦華堡」則吃得到火烤牛肉排、6隻整尾蝦仁搭配蟹醬，售價154元。

▲▼「漢堡王」推出全新「香辣蟹醬漢堡」。（圖／業者提供）

▲還有2款海陸雙拼組合等吃。

加碼2款海陸雙拼組合，「香辣蟹醬海老烤牛堡」是炸蝦排堆疊牛肉排，再淋上香辣蟹醬，售價144元；「香辣蟹醬鱈魚脆雞堡」則是鱈魚排、脆雞排的組合，售價129元。香辣蟹醬系列漢堡僅販售至11月18日，各門市數量有限、售完為止，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店不販售該品項。

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