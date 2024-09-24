她一直咳嗽有痰！　竟是「早期胃癌」

▲猜猜早期胃癌在哪？（圖／翻攝林相宏臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

禾馨民權健康管理診所院長林相宏分享，一名60歲婦人長期一直咳嗽有痰，怎麼治都治不好，以為是胃食道逆流，所以來做胃鏡，意外發現早期胃癌。

林相宏在臉書貼出胃鏡畫面，要大家來猜猜看早期胃癌在哪裡，「正常的胃部該有皺摺的地方該有皺摺，該有血管的地方該有血管，充氣該撐開的地方該撐開。就像這張胃鏡照片腫瘤的地方，應該是皺摺的地方突然不見了，皺褶就像是橋樑突然中斷一樣，那裡一定是有問題的地方。」

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林相宏指出，其實這名60歲婦人並沒有明顯胃痛的症狀，會來檢查單純是因為長期一直咳嗽有痰，怎麼治都治不好，以為是胃食道逆流，所以來做胃鏡，意外發現了早期胃癌。

▼林相宏說，正常皺褶應該延續到小箭頭處，卻中斷了，即為腫瘤處。（圖／翻攝林相宏臉書）



林相宏表示，台灣早期胃癌的診斷率遠低於日本韓國，早期胃癌的診斷其實沒有這麼簡單，大家知道為什麼嗎？經驗、耐心、設備缺一不可，看過早期胃癌，有經驗的醫師才知道胃中哪裡是該有卻沒有的東西，知道哪裡該切片檢查。

林相宏說，之前有遇過有些醫師做胃鏡，病患都還來不及吐，胃鏡就做完了，雖然有點開玩笑成分，不過這樣真的快狠準嗎？他是有點懷疑，因為照片都糊的，什麼都看不清楚。

林相宏提到，一個良好的胃鏡檢查，醫師需要有耐心將胃壁完整沖洗乾淨，唾液、口水、泡泡都要沖掉，再將胃部充飽氣完整撐開，觀察每個胃部表面微血管和表面紋路，才能找到病灶。