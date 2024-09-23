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神明也不庇佑！參加廟會活動違停　賓士掛假車牌被查獲

▲賓士轎車因嚴重超速被吊扣車牌，劉男自網路買偽造車牌參加廟會，被眼尖警員查獲。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲賓士轎車因嚴重超速被吊扣車牌，劉男自網路買偽造車牌參加廟會，被眼尖警員查獲。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

桃園市一位劉姓男子因嚴重超速被吊扣轎車牌照，他為了繼續開車上路，透過網路購買偽造車牌，日前駕車到新竹縣關西鎮參加廟會活動，來不及求神拜佛保佑，卻因違規停車被眼尖警員查獲，當場查扣偽造車牌、轎車移置保管外，還得吃上行使偽造特種文書罪官司，得不償失。

新埔警分局今天說，日前關西鎮一場盛大的廟會遶境活動，吸引各地信眾熱烈參與，也產生交通壅塞問題，警方前往維持交通秩序時，發現一輛白色賓士轎車違規停車，察看車牌時發現疑似偽造，通知劉姓駕駛（19歲）到場說明，比對車身號碼及引擎號碼均不符。

▲賓士轎車因嚴重超速被吊扣車牌，劉男自網路買偽造車牌參加廟會，被眼尖警員查獲。（圖／記者楊永盛翻攝）

劉男向警方說，今天6月間因嚴重超速案（超過最高速限的40km/h以上），被依違反道路交通管理處罰條例第43條危險駕駛舉發，吊扣汽車牌照6個月，但為了能繼續開車上路，透過臉書找到製作假車牌的賣家，花新臺幣6,000元購買與原車型相似的假車牌號碼，懸掛於車輛上，以為能藉由懸掛假車牌蒙混上路，想不到與友人一同關西鎮參加廟會遶境活動，還來不及求神拜佛，卻因為違規停車被眼尖的員警發現車牌偽造。

▲賓士轎車因嚴重超速被吊扣車牌，劉男自網路買偽造車牌參加廟會，被眼尖警員查獲。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方當場查扣車牌並依刑法「行使偽造特種文書」罪及「道路交通管理處罰條例」第12條第1項第3款等規定，處新臺幣3,600元以上、1萬800元以下罰鍰，汽車當場移置保管。

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