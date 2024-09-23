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新北市府攜手議會「敬老獻藝歌仔戲」　 明日免費索票地點曝光

▲▼新北市政府攜手市議會「敬老獻藝歌仔戲」。（圖／新北市政府提供）

▲新北市政府攜手議會攜手辦理113年「敬老獻藝歌仔戲」，圖左至右為導演黃美靜老師、劉美芳議員、副市長朱惕之、戴湘儀議員、呂家愷議員、新聞局長李利貞。（圖／新北市政府提供）

記者郭運興／台北報導

新北市政府為歡慶重陽佳節並傳承戲曲文化，市政府攜手市議會舉辦「敬老獻藝歌仔戲」，今(23日)上午於捷運環狀線幸福站舉辦記者會，議員著歌仔戲服演出精彩橋段，吸引乘客駐足觀賞，副市長朱惕之也揭曉今年演出劇碼「愛相隨–下一站幸福」，入場券明(24日)上午9點發放，民眾可至市府服務台、新北市藝文中心服務台、新莊文化藝文中心服務台免費索取，數量有限發完為止，歡迎市民朋友來看戲。

新北市政府表示，今日記者會由議員劉美芳、戴湘儀及呂家愷等人著歌仔戲扮相，分別扮演麻姑、財神、喜神表演神仙下凡來看戲，穿梭捷運站揭開序幕，吸引來往乘客目光，也有不少民眾拿起手機拍攝。

新聞局指出，今年演出戲碼「愛相隨–下一站幸福」劇情轉折發人省思，情節扣人心弦，本場演出將於10月5日晚間7時在新北市政府6樓大禮堂開場，入場券自明(24日)上午9點起發放，民眾可至市府1樓服務台(板橋區中山路一段161號)、新北市藝文中心B1服務台(板橋區莊敬路62號)及新莊文化藝文中心服務台(新莊區中平路133號)免費索取，數量有限發完為止，歡迎市民朋友來看戲。

▼113年「敬老獻藝歌仔戲」演員劉美芳議員、呂家愷議員、戴湘儀議員，著歌仔戲扮相，於捷運環狀線幸福站月台宣傳。（圖／新北市政府提供）

▲▼新北市政府攜手市議會「敬老獻藝歌仔戲」。（圖／新北市政府提供）

副市長朱惕之表示，自100年起，市府與議會攜手的「敬老獻藝歌仔戲」，每次演出都廣獲市民朋友好評，也是全台各縣市絕無僅有的府會共演活動，是新北市的一項藝文盛事。

朱副市長指出，今年記者會揉合歌仔戲的古典美與捷運的現代生活文化，讓歌仔戲走入民眾日常的一環，象徵傳統與創新的一同呈現，期待透過記者會，喚起更多市民朋友對傳統藝術的喜愛與支持。

新聞局長李利貞說，特別選在捷運環狀線幸福站舉辦歌仔戲記者會，除了站名與今年的戲碼相呼應，更希望藉由活動展現新北市多元的城市活力。

另外，新聞局補充說明，敬老獻藝歌仔戲今年為府會第11次攜手共演，邀請獲頒教育部「112年本土教育推展貢獻獎」的資深歌仔戲老師黃美靜擔任藝術總監指導，其中新北市議會由議長蔣根煌領銜，率多位議員粉墨登場，新北市政府則有副市長朱惕之，率局處首長攜手登台，演出陣容精彩可期。

▼113年「敬老獻藝歌仔戲」於捷運幸福站辦理記者會，呼應今年劇碼「愛相隨－下一站幸福」，圖為劉美芳議員、戴湘儀議員、呂家愷議員。（圖／新北市政府提供）

▲▼新北市政府攜手市議會「敬老獻藝歌仔戲」。（圖／新北市政府提供）

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