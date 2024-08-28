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新北市政府小內閣異動！　3新任局長9/1生效

▲▼ 新北市政府新任工務局局長馮兆麟。（圖／新北市政府提供）

▲新北市政府新任工務局局長馮兆麟。（圖／新北市政府提供）

記者崔至雲／新北報導

新北市府小內閣再異動，新北市政府今（28日）發布最新人事資訊，新任經濟發展局、工務局與農業局局長分別由現任副局長盛筱蓉、馮兆麟與諶錫輝接任，人事命令於9月1日生效。

前農業局長李玟日前轉任外交部參事，前經發局長何怡明也在6月時調任參事兼代理局長。新北市政府今發布最新人事資訊，新任經濟發展局、工務局與農業局局長分別由現任副局長盛筱蓉、馮兆麟與諶錫輝接任，人事命令於9月1日生效。

至於原工務局長祝惠美，新北市府新聞局長李利貞說明，祝惠美將任技監一職持續發揮專業，並協助三位副秘書長相關業務。何怡明參事將兼任新北市產業發展諮詢委員會執行長，優化新北產業發展環境，繼續爭取國內外企業投資新北。

李利貞強調，團隊每一次的步伐調整，都是為了衝更快、走更遠、努力為市民打拚。

▲▼ 新北市政府新任經濟發展局局長盛筱蓉。（圖／新北市政府提供）

▲新北市政府新任經濟發展局局長盛筱蓉。（圖／新北市政府提供）

【新任經濟發展局局長簡介】
盛筱蓉（女，55年次）

學歷：
國立政治大學行政管理碩士學程碩士
逢甲大學建築系

經歷：
新北市政府經濟發展局副局長
新北市政府市場處處長
新北市政府都市更新處總工程司

【新任工務局局長簡介】
馮兆麟（男，51年次）

學歷：
國立臺北科技大學土木與防災工程研究所碩士

經歷：
新北市政府工務局副局長
新北市政府養護工程處處長
新北市政府違章建築拆除大隊大隊長

▲▼ 新北市政府新任農業局局長諶錫輝 。（圖／新北市政府提供）

▲新北市政府新任農業局局長諶錫輝。（圖／新北市政府提供）

【新任農業局局長簡介】
諶錫輝（男，50年次）

學歷：
世新大學行政管理學系博士

經歷：
新北市政府農業局代理局長
新北市政府農業局副局長
新北市政府水利局副局長

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