巨業客運撞死東海女大生！台中市府出手了：若公車是主因將重罰

▲台中巨業客運公車22日晚間肇禍撞上行人，釀成一死一傷。（圖／民眾提供）

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

台中市2名東海大學女大生昨(22日)晚間9時許步行經過中山路、綠川東街口時，遭轉彎的305號公車撞上，其中就讀會計系的20歲林女捲入車底、重傷不治；另名法律系21歲王女則是全身擦挫傷送醫。對於這起死亡車禍，台中市府交通局今(23日)也作出回應，表示已請公車業者「巨業交通」儘速調閱行車影像，釐清事發過程，若肇事主因為公車，將對業者進行重罰。

初步了解，這起事故發生在昨天晚間9點多，當時巨業客運65歲施姓駕駛305號公車沿中區綠川東街行駛，行經中山路口時（知名景點宮原眼科前方路段）準備左轉往台中車站方向，不料意外撞上正在通過斑馬線的東海大學法律系21歲王姓、會計系20歲林姓女大生，並當場將林女壓在前輪下。

警消獲報趕抵現場，立即動用器械協助林女脫困，但林女傷勢相當嚴重，救出當下就已經沒有呼吸心跳，經緊急送醫搶救後仍宣告不治身亡；而另名同行的王女則是意識清醒，手腳皆有受傷，後續送往醫院治療。警方初步調查，肇事的施姓駕駛酒測值為零，施向警方供稱，當時天色昏暗，加上兩名女大生都穿著深色上衣，才會沒注意到。全案朝過失致死罪偵辦。

針對這起死亡車禍，台中市府也出手，交通局今一早作出回應，表示關於巨業交通305號公車肇事碰撞行人、釀成1死1傷一案，已請巨業交通儘速調閱行車影像，釐清事發過程。交通局強調，台中市公車首重行車安全，倘經查證肇事主因為公車，將對客運業者進行重罰，另市府會協助死傷者進行後續賠償事宜。