華爾街日報：台積電、三星商討阿拉伯聯合大公國設廠

▲台積電。（圖／記者施怡妏攝）



文／中央社

「華爾街日報」報導，晶片巨擘台積電和三星電子已就在阿拉伯聯合大公國興建巨大廠區進行討論，可能於未來幾年內帶動產業轉型，成為中東地區人工智慧（AI）相關投資的基石。

路透社引述「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，據熟知相關交流人士指出，全球晶圓代工龍頭台積電高層已於近日走訪阿聯，針對一座與台積電在台最大、最先進設施不相上下的廠區有關事宜進行討論。

據不同消息人士指出，三星電子公司（Samsung Electronics）也正考慮未來數年在阿聯投入晶片製造，三星高階領導層已於近日走訪阿聯商討其可能性。

報導指出，這些討論仍在早期階段，面臨著技術和其他障礙，這也意味相關計畫最終可能沒有進展。根據討論的初期條件，相關計畫將由急於發展國內科技業的阿聯資助，阿布達比政府的全資投資機構穆巴達拉發展公司（Mubadala Development Co.）將會發揮核心作用。

除了推動其國內科技業之外，相關計畫還有增加全球晶片生產、在不傷害晶片製造商利潤前提下幫助降低晶片售價等更廣泛目標。

穆巴達拉發展公司發言人表示，由國家支持、帶頭從事阿聯一些最重要AI投資的科技投資公司MGX已將半導體製造當作戰略核心其中之一，並且「與世界各地合作夥伴定期對話」，但是目前沒有在阿聯投入相關設施的具體計畫。

台積電和三星電子沒有立即回應路透社的置評請求。

有關台積電與三星電子的討論一方面反映出阿聯發展科技業野心與日俱增，同時凸顯全球矢志尋求為擴大晶片製造提供資金，這在很大程度上是為了滿足AI熱潮的需求。

由於成本於近年來激增，以致於一座尖端晶片廠可能得耗資達200億美元。商討中的阿聯設廠計畫可能是涵蓋多個廠房的工廠群，其投資規模總計高達逾1000億美元。

由於區域科技協議有加速進展的趨勢，華府對於阿聯和其他中東國家成為美國先進AI科技進入中國的管道一事日益引以為憂。