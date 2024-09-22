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中國房市「金九」開局平淡　中秋新房銷售減29%

▲廈門,房市。（圖／CFP）

▲中國房市仍低迷。（圖／CFP）

文／中央社台北22日電

以往中秋假期是檢驗中國房市「金九」的重要節點，然而今年9月開局平淡。中指研究院數據顯示，今年中秋假期（15至17日），中國25個代表城市新房日均銷售面積較去年假期期間減少29%。

綜合中國媒體每日經濟新聞及證券時報報導，每年9月是中國房地產開發商的傳統銷售旺季，中秋假期更是檢驗房市「金九」的重要節點，不過今年「金九」傳統旺季開局平淡。居民收入預期長期因素未有明顯改善，觀望情緒較重，同時受供給縮量影響，新房市場承壓。

中指研究院的數據顯示，今年中秋假期，25座代表城市新房日均銷售面積較去年假期期間減少約29%。麟評居住大數據研究院數據顯示，重點監測的12座城市，中秋假期新建商品住宅日均成交557間，較去年中秋國慶假期日均成交量下降43.2%，今年中秋假期新房日均成交量為2018年以來最低。

▲▼深圳房市。（圖／CFP）

在深圳從事多年新房銷售的李經理表示，他最近接觸的客戶都是看得多買得少，「現在，新房成交週期拉長，買家的顧慮還是很多，市場還需要更多政策托舉『金九』」。

廣東省住房政策研究中心研究員李宇嘉表示，開發商推盤供應積極性不高，背後的主要原因在於手頭的待售房源比較多，去化率整體也比較低，如果開發商仍然繼續推新盤，銷售不暢的情況下，只會導致市場預期更差。

不過中古屋在中秋假期期間的成交表現好於過去兩年，麟評居住大數據研究院數據顯示，中秋假期重點7城日均成交量382間，較去年中秋國慶假期日均成交量上漲104.9%，較2022年中秋假期日均成交量上漲236.8%。

中指研究院監測數據也顯示，中秋假期重點城市中古屋成交量較去年中秋假期普遍成長，尤其是北京、深圳、杭州、佛山一些「老破小」房源，價格降至心理預期後，剛需客戶逐漸入市。

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