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大雷雨、暴雨連轟新北　鄭明典一圖揭「南部半天紫爆」

▲▼天氣 午後大雷雨 暴雨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今日天氣不穩定，各地都有顯著降雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今日各地都有顯著降雨，前中央氣象局長鄭明典指出，南部雨勢半天累積到紫色範圍，很需要關注。中央氣象署也針對新北市接連發布大雷雨即時訊息，以及平溪區、坪林區、雙溪區發布災防告警，暴雨持續2小時。

鄭明典在臉書PO出今日截至中午12時各地累積雨量圖，直指南部雨量「紫色」，南部雨勢並未減緩，半天累積到紫色範圍，很需要關注了。氣象署觀測統計，目前累積雨量排名第一為屏東縣萬巒鄉的赤山站，達到195毫米。

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▲▼南部雨勢驚人，累積雨量呈現紫色。（圖／氣象署提供）

▲南部雨勢驚人，累積雨量呈現紫色。（圖／氣象署提供）

氣象署今（22日）下午1時30分針對14縣市再發布豪大雨特報，其中高雄市及屏東縣為大豪雨等級。氣象署說，受到熱帶性低氣壓及低壓帶影響，易有短延時強降雨，今日屏東縣及高雄市有局部豪雨或大豪雨。

南部雨量驚人，北部雨勢也不斷，氣象署下午1時15分針對新北市、基隆市發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

▲▼14縣市發布豪大雨特報 。（圖／氣象署提供）

▲14縣市發布豪大雨特報 。（圖／氣象署提供）

氣象署也針對新北市北勢溪(坪林映像虎寮區)、基隆河(平溪望古瀑布)、新北市虎豹潭發布災防告警，持續至下3時15分；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。

▲▼新北市、基隆市發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

▲新北市、基隆市發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

豪雨特報
影響時間：22日下午至22日晚上
＊大豪雨：高雄市、屏東縣
＊豪雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、台南市、恆春半島
＊大雨：新竹縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、澎湖縣、金門地區、馬祖地區

大雷雨即時訊息
影響時間：22日白天
＊警戒區域：新北市、基隆市

山區暴雨
影響時間：22日白天
＊警戒區域：新北市平溪區、新北市坪林區、新北市雙溪區

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