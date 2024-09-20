年輕人排爆中山區公園！當地人一問「排旁邊賣衣服的店」傻了

▲原PO看到排隊人潮嚇一跳。（圖／翻攝自中山區大小事）

記者鄺郁庭／綜合報導

有民眾今（20）日下午經過中山區伊通公園，看到整個公園外圈超長人龍瞬間傻眼，一問更驚呆，「太好奇，問了騎車停在旁邊的弟弟，說是旁邊巷子賣衣服的店。衣服也太夯了，還要排隊買！」原PO也說，這是他在附近上班4年以來，第一次看到伊通公園人這麼多。

一名女網友在「中山區大小事」貼出照片，說她今天中午經過伊通公園，發現公園外圈滿滿的人，忍不住好奇問旁邊的人，居然是賣衣服的店在排隊，令她驚呆，「衣服也太夯了，還要排隊買。」

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照片瞬間引發議論，「好奇是賣什麼衣服」、「確定不是排iPhone 16嗎」、「我在那區將近15年，沒看過這個現象」、「上次這麼多人的時候，還是辦里民聯歡活動的時候…」。其中，就有網友解惑，「是聯名快閃～」、「問了排隊的人說是在排買韓樂團HYUKOH的周邊商品…」、「落日飛車的聯名。」

據了解，「AAA」是南韓樂團HYUKOH與台灣樂團落日飛車聯手創作的機密計畫代稱，最後沿用成為了專輯名稱，也舉辦AAA快閃店，只有20、21兩日。值得注意的是，快閃店採現場排隊入場，不過每次開放10人，每人限10分鐘，且規定AAA聯名商品每人每款限購3件。

活動在Threads上引發熱論，不少脆友紛紛回報，「帽子老早就沒了，熱到排不下去」、「八點多來排是對的」、「今天9:30到拿到號碼牌29號（號碼牌好像只有30張），結帳的時候，看到我後面三位之後的就買不到帽子了」、「從基隆來排2個多小時結果說今天的賣完」、「快繞公園一圈了我放棄。」

▼不少有去現場的脆友發文回報。（圖／翻攝自Threads）