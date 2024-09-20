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【廣編】新洗感！乾敏肌沐浴對策　曼秀雷敦AD溫和舒敏泡沫沐浴露新發售

▲▼皮膚,換季,沐浴,曼秀雷敦AD,曼秀雷敦AD溫和舒敏泡沫沐浴露。（圖／業者提供）

▲「曼秀雷敦AD溫和舒敏泡沫沐浴露」讓人從沐浴開始，舒緩五大敏弱肌膚問題，洗出健康好膚質。容量500ml，售價599元。

圖、文／曼秀雷敦AD提供

每逢季節轉換，皮膚科門診總是擠滿求診的患者，由於肌膚無法快速適應氣溫和環境的變化，一點點刺激就容易引發皮膚問題，再加上生活壓力、飲食不均衡、作息不規律等內外因素造成肌膚失調，許多人經常面臨敏感泛紅，甚至出現緊繃、脫屑和乾癢等狀況，讓人不堪其擾。

研究顯示，高達七成的消費者有感肌膚乾燥敏感的困擾，而健康肌膚的關鍵第一步，就是選對適合的洗沐產品。日本口碑NO.1曼秀雷敦AD，專為敏感乾癢肌膚推出「曼秀雷敦AD溫和舒敏泡沫沐浴露」，採用獨特3效配方，經皮膚科醫生測試溫和不易刺激，不僅能溫和清潔，還能有效舒緩乾敏，修復肌膚，幫助肌膚恢復健康水潤。

「曼秀雷敦AD溫和舒敏泡沫沐浴露」採用獨特3效配方：「15種專利氨基酸」能高機能保水潤澤；「5重神經醯胺」加強皮膚屏障功能，溫和修復肌膚；「2種舒緩成分」緩解搔癢不適。堅持乾敏友善配方，無添加色素、香料、酒精、礦物油、Paraben類防腐劑，全方位舒緩乾燥、泛紅、脫屑、搔癢、緊繃五大乾敏膚況。泡泡質地細緻綿密，不會對肌膚造成摩擦與拉扯，輕柔溫和的帶走髒污。洗後肌膚保有水潤不乾澀緊繃，搭配AD抗乾修復乳液一起保養，加倍保濕修護。

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