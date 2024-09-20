3縣市豪大雨！　今起5天「季風低壓環流」炸雷雨

▲今起至下週二、大「季風低壓環流」北移形成雨帶通過台灣，將會帶來大雷雨。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

今起至下週二、大「季風低壓環流」北移形成雨帶通過台灣，將會帶來大雷雨的劇烈天氣型態；下週三、四(25、26日)雨帶北移雨緩變涼。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今起至下週二、大「季風低壓環流」逐漸北移、並形成雨帶通過台灣，其間帶來大雷雨及劇烈天氣的威脅。中央氣象署針對高雄、屏東、台東發佈豪大雨特報。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲3縣市豪大雨特報。（圖／中央氣象署）

週日至下週二(22至24日)季風低壓形成雨帶通過，各地區有局部陣雨或雷雨，有局部大雷雨及豪雨發生的機率，應慎防劇烈天氣(雷擊、強風、及瞬間強降雨)；天氣稍轉涼。下週三、四(25、26日)雨帶北移至東海，降雨減緩，北部有局部短暫陣雨，午後近山區有局部陣雨或雷雨的機率；北台稍涼。

颱風「葡萄桑」通過上海附近，往蘇北前進、將迴轉出海、減弱為熱帶低壓。「蘇力」登陸越南中部後、則已減弱為熱帶低壓，續向西、挺進內陸。

▼「葡萄桑」颱風通過上海附近，往蘇北前進、將迴轉出海、減弱為熱帶低壓(左圖)。大「季風低壓環流」形成雨帶通過台灣(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）