　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吃飯「1習慣」恐增肥胖！醫示警「4危害」：口水很重要

（示意圖／翻攝自pexels）

▲三餐吃得太快，會對身體帶來諸多危害。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

現代人因生活節奏快速，進食時常常狼吞虎嚥。對此，家醫科醫師魏士航也提醒，長期進食過快其實會對身體帶來諸多危害，包括易造成胃脹氣、胃食道逆流、消化不良、提高肥胖風險，以及引發胰島素阻抗並導致第2型糖尿病。因此建議每餐至少花15至20分鐘進食，用餐時避免使用手機或電腦。

魏士航在臉書粉專「魏士航醫師｜航向健康減重新體質」發文表示，口水（唾液）不僅是幫助吞嚥的液體，它還在我們的消化和抗菌防護中扮演著至關重要的角色，沒有讓它好好發揮功能時，對健康也會有極大影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

魏士航表示，自己曾遇到一例個案，她是43歲急診護理師，長期受到胃食道逆流和腹脹的困擾，動不動就感覺腹部脹氣，隨身都攜帶制酸劑，一有不舒服就馬上服用，但她對這樣的頻繁用藥感到非常無奈，擔心這樣下去會引發慢性疾病，常常嘆氣說：「每次都得靠藥物，真的不知道該怎麼辦。」

魏士航發現她的消化系統已經因長期進食過快而增加了許多的負擔，並且有代謝問題的早期徵兆，建議她也許可以從「放慢進食」開始，細嚼慢嚥慢慢吃，一頓飯至少要吃15至20分鐘，「在這樣微小習慣的調整下，她也開始逐漸甩開那些藥物了。」

現代人因為工作忙碌，多數人用餐習慣都是囫圇吞棗，沒能夠好好在用餐時刻品嘗食物帶給我們的美味。魏士航對此也提醒，「雖然吃太快並不會直接引發糖尿病，但這樣的飲食習慣會讓我們更容易肥胖，進而提高糖尿病的風險。」

魏士航補充，肥胖本身就是引發第2型糖尿病的主要原因之一，而進食速度過快的習慣，可能加速這個過程，對我們的代謝健康造成長期危害，「長期進食過快會影響胰島素的敏感性，尤其是在原本血糖控制不佳的人群中，更容易加速糖尿病的發展。」

魏士航還列舉了吃太快對健康的危害：

1.影響血糖調控：吃太快可能導致餐後血糖急速上升，增加胰島素負擔，久而久之可能引發胰島素阻抗，導致第2型糖尿病。

2.肥胖風險提高：吃太快會讓我們不自覺地攝取過多熱量，這些多餘的熱量難以消耗，導致脂肪堆積，逐漸引發體重增加。

3.消化系統負擔：快速進食使食物在口腔內沒有得到充分咀嚼，食物分子過大，進入胃部後不易消化，容易造成胃脹氣、消化不良等問題。

4.飲食失控：吃飯吃太快通常會忽視食物的品質與均衡攝取，增加了不健康飲食習慣的風險。

魏士航也示警，其實不要小看狼吞虎嚥這件事，若唾液（口水）中的澱粉沒有辦法幫助食物好好做澱粉消化，當這些不完全消化的澱粉進到胃時，就會加重胃的負擔，延長胃排空的時間，這時候很容易發生胃食道逆流、胃脹情形，沒有被良好消化的澱粉到了腸道，也會加重腸道負擔，讓細菌發酵，進而引發脹氣或排氣增多。

千萬別忽略唾液的重要性，魏士航解釋，它是維護消化、抗菌和保護口腔健康的好幫手，要從生活面著手，靜靜生活、好好睡覺、「慢慢吃飯」，除了避免進食過快，培養細嚼慢嚥的習慣外，也可以設定用餐時間，每餐至少花15至20分鐘進食；用餐時避免使用手機或電腦，專心享受每一口食物；學會在感到7、8分飽時停下來，不要等到完全飽足才結束用餐。

延伸閱讀
寶寶剛滿月！一看嬰兒車價錢傻了　家長：窮人不配生小孩？
自習室讀書「收到1紙條」！句尾2顆愛心：謝謝配合　他怒噴：勸你放棄
台中公車站牌下「堆滿垃圾廚餘」　日本作家傻眼：不只一次

ET快訊
五月天阿信深夜發聲：做不好儘量罵
手機警報大響！澎湖「墜機大量傷亡」民眾嚇壞　縣長道歉
黎巴嫩呼叫器爆炸案37死　BAC神秘女員工現身士檢
初期大多沒症狀！　糖尿病「愛找7種人」小心了
「全球最嚴限貸令」來了！專家點1類人最慘：首購也會被打到

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吃飯「1習慣」恐增肥胖！醫示警「4危害」：口水很重要

寵物餐廳老闆「外遇女員工租砲房」！闆娘宣布熄燈：與壞事一起結束

關愛流浪動物權益！　戴錫欽攜手毛小孩網站建構全天候服務

員工爆「超商便當防腐劑＝20包泡麵」！專家打臉：添加物與保存無關

媽狂掉手機！妹子祭1招竟「撿到老公」　7000人閃瞎：推薦在哪掉

政府發錢又加碼！女性符合資格最高領3.3萬

國光客運29條路線10／3調漲　北高貴36元

10月有「貴人相助」的5個生肖　屬豬可望突破瓶頸、事業翻紅

在家抽菸排第3！雷室友「惹人厭行為」曝　網氣瘋：大便不弄乾淨

兩岸同婚部分解套！民團：開了一道「窄門」，變相要求繞道結婚

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

明起雨彈灌全台！南部一片紅 周日雨最大｜20240919 ET午間新聞

新手爸違停載小孩被按喇叭　慌張忘關門...駕駛搞笑配音

好雷！揪友烤肉沒人帶肉　3人各準備1條吐司超傻眼

情侶搭船在河上看巴黎鐵塔！　男友突拿戒指下跪求婚超浪漫

小甜甜：不會上節目了　認「演藝工作全沒」

許孟哲夫妻有雙胞胎基因　怕生第3胎一次變4個XD

吃飯「1習慣」恐增肥胖！醫示警「4危害」：口水很重要

寵物餐廳老闆「外遇女員工租砲房」！闆娘宣布熄燈：與壞事一起結束

關愛流浪動物權益！　戴錫欽攜手毛小孩網站建構全天候服務

員工爆「超商便當防腐劑＝20包泡麵」！專家打臉：添加物與保存無關

媽狂掉手機！妹子祭1招竟「撿到老公」　7000人閃瞎：推薦在哪掉

政府發錢又加碼！女性符合資格最高領3.3萬

國光客運29條路線10／3調漲　北高貴36元

10月有「貴人相助」的5個生肖　屬豬可望突破瓶頸、事業翻紅

在家抽菸排第3！雷室友「惹人厭行為」曝　網氣瘋：大便不弄乾淨

兩岸同婚部分解套！民團：開了一道「窄門」，變相要求繞道結婚

吃飯「1習慣」恐增肥胖！醫示警「4危害」：口水很重要

金阿波羅老董、女業務捲「奪命BB call」遭約談　2人涉案情形曝光

練英文？陸妹飛機上搭訕老外　「狂聊100分鐘」沒中斷引抱怨

寵物餐廳老闆「外遇女員工租砲房」！闆娘宣布熄燈：與壞事一起結束

關愛流浪動物權益！　戴錫欽攜手毛小孩網站建構全天候服務

國土署：中央租金補貼「不設籍也能申請」

印度總理莫迪21日訪美參與2峰會　尚未確定會晤川普

北約秘書長臨別5大建言：別對中國犯對俄同樣錯誤

員工爆「超商便當防腐劑＝20包泡麵」！專家打臉：添加物與保存無關

腸胃炎只能吃稀飯、吐司？營養師：甜食和炸物一定要避免

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

生活熱門新聞

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

中友百貨彰化店遭爆不蓋了　總店回應

政府發錢又加碼！女性符合資格最高領3.3萬

10月有貴人相助的5個生肖　屬豬事業翻紅

健忘媽狂掉手機！妹子祭1招竟撿到老公

女網紅大巨蛋「脫到剩胸罩」　球迷炸鍋！他怒轟：侮辱棒球

豪雨炸南台灣！周六起下更大　一圖看降雨趨勢

麥香鷄為何不用「雞」？麥當勞「6字神回了」

超商便當防腐劑等於20包泡麵？專家打臉了

日喝「1健康飲品」！她手發癢慘變黑

陪男友參加烤肉　不想分攤460元「挨罵不會做人」

甜點心理學：選蛋糕看出你有多「強心臟」

國光客運29條路線10/3調漲　北高貴36元

去男友家烤肉「男友爸全身刺青」！妹子嚇：全場8+9

更多熱門

相關新聞

極罕見！雙子宮婦女「左右各懷一胎」生了

極罕見！雙子宮婦女「左右各懷一胎」生了

近日，中國出現一起極其罕見的產婦案例，一名患有先天雙子宮畸形的李姓婦女，今年1月發現自己懷孕，不但懷上了龍鳳雙胞胎，而且還是左右子宮各懷一個。由於與正常妊娠相比，雙子宮中的雙胎妊娠僅有百萬分之一，因此引起醫療界關注。近日，這對龍鳳胎順利誕生，且母親也平安無事。

政府發錢又加碼！女性符合資格最高領3.3萬

政府發錢又加碼！女性符合資格最高領3.3萬

男童遇刺亡　在華日人：在外不要說日文

男童遇刺亡　在華日人：在外不要說日文

日喝「1健康飲品」！她手發癢慘變黑

日喝「1健康飲品」！她手發癢慘變黑

女友凍卵費10萬要他出一半：這樣對嗎？

女友凍卵費10萬要他出一半：這樣對嗎？

關鍵字：

魏士航口水周刊王

讀者迴響

熱門新聞

正中午！年輕男女「瞬間塞爆淡水巷弄」　外地人看呆：在排什麼

中友百貨彰化店遭爆不蓋了　總店回應

上班族「1習慣」害人罹癌、早逝！　醫：運動也難救

澎湖「墜機大量傷亡」演習警報嚇民眾　縣長道歉

五月天中職演出卻惹怒球迷　阿信深夜發聲！

即／台中3屍命案　兇嫌逃死定讞

快訊／剛爆再婚！黃曉明「認愛小15歲正妹網紅」

初期大多沒症狀！　糖尿病「愛找7種人」小心

「全球最嚴限貸令」來了！專家點1類人最慘

即／台南油罐車、機車擦撞　女騎士「頭部變形」慘死

議員林銘仁涉詐助理費　10人遭約談　

酷炫認了「懷疑自己是gay」！　女友柔柔真實反應曝光

小S大女兒Elly「同框爸爸打電動」！　私下真實互動全被拍

奎丁被要求講下流台詞　轟廠商物化女性：當我賣X的

央行重手打房　專家：千萬貸款無寬限期月付額多繳兩萬

更多

最夯影音

更多

硬要插隊！大媽下車肉身擋車　手撐引擎蓋...後車不讓繼續開

普渡二公降駕滿臉淚痕　雙眼布滿血絲煙燻不眨眼

紀卜心逛精品「拉領口看價格」　又遭炎上..掀網友兩派看法

趙孟姿曾懷雙胞胎「胚胎沒心跳」　「許孟哲被揪結紮」不拚第三胎

明起雨彈灌全台！南部一片紅 周日雨最大｜20240919 ET午間新聞

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面