吃飯「1習慣」恐增肥胖！醫示警「4危害」：口水很重要

▲三餐吃得太快，會對身體帶來諸多危害。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

現代人因生活節奏快速，進食時常常狼吞虎嚥。對此，家醫科醫師魏士航也提醒，長期進食過快其實會對身體帶來諸多危害，包括易造成胃脹氣、胃食道逆流、消化不良、提高肥胖風險，以及引發胰島素阻抗並導致第2型糖尿病。因此建議每餐至少花15至20分鐘進食，用餐時避免使用手機或電腦。

魏士航在臉書粉專「魏士航醫師｜航向健康減重新體質」發文表示，口水（唾液）不僅是幫助吞嚥的液體，它還在我們的消化和抗菌防護中扮演著至關重要的角色，沒有讓它好好發揮功能時，對健康也會有極大影響。

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魏士航表示，自己曾遇到一例個案，她是43歲急診護理師，長期受到胃食道逆流和腹脹的困擾，動不動就感覺腹部脹氣，隨身都攜帶制酸劑，一有不舒服就馬上服用，但她對這樣的頻繁用藥感到非常無奈，擔心這樣下去會引發慢性疾病，常常嘆氣說：「每次都得靠藥物，真的不知道該怎麼辦。」

魏士航發現她的消化系統已經因長期進食過快而增加了許多的負擔，並且有代謝問題的早期徵兆，建議她也許可以從「放慢進食」開始，細嚼慢嚥慢慢吃，一頓飯至少要吃15至20分鐘，「在這樣微小習慣的調整下，她也開始逐漸甩開那些藥物了。」

現代人因為工作忙碌，多數人用餐習慣都是囫圇吞棗，沒能夠好好在用餐時刻品嘗食物帶給我們的美味。魏士航對此也提醒，「雖然吃太快並不會直接引發糖尿病，但這樣的飲食習慣會讓我們更容易肥胖，進而提高糖尿病的風險。」

魏士航補充，肥胖本身就是引發第2型糖尿病的主要原因之一，而進食速度過快的習慣，可能加速這個過程，對我們的代謝健康造成長期危害，「長期進食過快會影響胰島素的敏感性，尤其是在原本血糖控制不佳的人群中，更容易加速糖尿病的發展。」

魏士航還列舉了吃太快對健康的危害：

1.影響血糖調控：吃太快可能導致餐後血糖急速上升，增加胰島素負擔，久而久之可能引發胰島素阻抗，導致第2型糖尿病。

2.肥胖風險提高：吃太快會讓我們不自覺地攝取過多熱量，這些多餘的熱量難以消耗，導致脂肪堆積，逐漸引發體重增加。

3.消化系統負擔：快速進食使食物在口腔內沒有得到充分咀嚼，食物分子過大，進入胃部後不易消化，容易造成胃脹氣、消化不良等問題。

4.飲食失控：吃飯吃太快通常會忽視食物的品質與均衡攝取，增加了不健康飲食習慣的風險。

魏士航也示警，其實不要小看狼吞虎嚥這件事，若唾液（口水）中的澱粉沒有辦法幫助食物好好做澱粉消化，當這些不完全消化的澱粉進到胃時，就會加重胃的負擔，延長胃排空的時間，這時候很容易發生胃食道逆流、胃脹情形，沒有被良好消化的澱粉到了腸道，也會加重腸道負擔，讓細菌發酵，進而引發脹氣或排氣增多。

千萬別忽略唾液的重要性，魏士航解釋，它是維護消化、抗菌和保護口腔健康的好幫手，要從生活面著手，靜靜生活、好好睡覺、「慢慢吃飯」，除了避免進食過快，培養細嚼慢嚥的習慣外，也可以設定用餐時間，每餐至少花15至20分鐘進食；用餐時避免使用手機或電腦，專心享受每一口食物；學會在感到7、8分飽時停下來，不要等到完全飽足才結束用餐。

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