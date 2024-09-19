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湖南女廳長疑「遭綁架扔出窗戶」　與2名綁匪一同墜樓身亡

▲▼湖南省財政廳廳長劉文杰疑「遭綁架扔出窗戶」　與2名綁匪一同墜樓身亡。（圖／翻攝微博）

▲湖南省財政廳廳長劉文杰。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

湖南省財政廳廳長劉文杰19日傳出意外墜樓身亡，離奇的是，還有兩名男子幾乎與她同時從同一棟建築墜樓身亡。有網友透露，劉文杰當時被兩名男子綁架，從窗戶上扔下樓，當場死亡，隨後，綁架她的兩名男子也跟著墜樓身亡。

根據《澎湃新聞》報導，湖南省財政系統內的一名知情人士證實了劉文杰的意外身亡，他坦言，大家對此事都很震驚與悲傷。該名人士還說，劉文杰住在湖南省財政廳院裡的住宅樓，是從省財政廳成長起來的幹部。

長沙市天心區城南派出所表示，財政廳院子確有發生警情，警方曾出警，其他情況不便透露，長沙市公安局會進行通報。

社交平台上流傳著一張截圖，內容中提到，劉文杰上午被兩名闖入的男子綁住，從窗戶上扔了下去，當場死亡，隨後這兩人也墜樓身亡。

多名到過現場的人士皆透露，現場共有3人墜樓，都已經死亡。

根據湖南省統計局網站上的簡歷，劉文傑，女，漢族，湖南漣源人。1966年10月出生，本科學歷；1990年6月參加工作，1985年6月加入中國共產黨，經濟師。

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