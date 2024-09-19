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地表最強YouTuber挨告！　實境節目「被控超血汗」低薪、性騷擾

▲▼地表最強YouTuber「MrBeast」。（圖／翻攝Instagram@mrbeast）

▲「MrBeast」是史上第一位擁有3億訂閱的YouTuber。（圖／翻攝Instagram@mrbeast，下同。）

記者吳美依／綜合報導

地表最強YouTuber「MrBeast」即將推出實境節目「野獸遊戲」（Beast Games），如今卻被參賽者一狀告上法院，指控工作環境相當血汗，不僅低薪、危害健康，甚至頻頻發生針對女性的性騷擾事件。

26歲的「MrBeast」本名吉米．唐納森（Jimmy Donaldson），來自美國北卡州，創作內容以超昂貴獎金、禮物及製作成本聞名。他是史上第1位擁有3億訂閱者的YouTuber，此數字如今更是飆到3.16億。

《衛報》報導，「野獸遊戲」號稱「最大規模的實境比賽」，邀請大批參賽者競爭500萬美元（約新台幣1.6億元）獎金，但其中5名選手17日卻提交訴訟文件，指控「MrBeast」創造不安全的就業環境，包括性騷擾與誤導參賽者。

訴訟文件寫道，節目沒有提供最低工資及加班費，參賽者沒有休息時間，就連吃午餐也會被干擾。「有限的食物」和「醫療人員不足」危害人們健康，現場布置不周也導致人們受傷。其他選手更向《美聯社》透露，他們每天只吃2頓簡便餐點，以及「MrBeast」品牌的巧克力棒。

▲▼地表最強YouTuber「MrBeast」。（圖／翻攝Instagram@mrbeast）

此外，「MrBeast」團隊在7月的選拔中一共錄取2000人，但參賽者抵達拉斯維加斯的工作現場才知道，僅有一半的人能夠晉級、參與之後在多倫多的真實拍攝。這項「廣告不實」大幅降低獲勝機率，違反加州商業法律之中，明文禁止抽獎類活動「以任何方式誤導獎項獲勝率」的法規。

5名選手也指控，節目團隊營造出「有毒」的工作環境，讓女性在整個比賽過程中都面臨「性騷擾」，甚至在提交給內華達州的文件中，「故意錯誤分類」參賽者就業狀況，藉此獲取逾200萬美元（約新台幣6390萬元）的州政府減稅額度。

5名選手要求法院下令「MrBeast」進行職場改革，並且支付「所有積欠薪資」。但「MrBeast」的發言人回應稱，他對於這起官司不予置評。

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