買高價月餅回家被轉送親戚！她委屈「沒吃過這款」　網勸：很正常

▲女網友的母親把她送回家的高價月餅轉送給親戚，讓她非常傻眼。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

大陸一名女網友日前在網路上發文，表示她回娘家時，買了一盒算是高價的月餅送禮。沒想到，媽媽卻把她拿回來的月餅，直接轉送給親戚，讓她感到非常傻眼跟心寒，貼文一出立刻引起網友熱議。

大陸一名女網友在網路上發文，表示她日前跟老公小孩回娘家時，買了一盒算是高價的月餅，和一些水果、茶葉送禮。沒想到，當她睡完午覺下樓時，竟發現自己帶回來的月餅不見了。

後續她詢問媽媽，才知道媽媽把她送回家的月餅，直接轉送給親戚，讓她相當傻眼「那一刻我真的很無語，很委屈，這個月餅300多（人民幣，約新台幣1300元），我媽問都不問就把月餅送出去了。」

原PO委屈指出，她從小到大從來沒有吃過這個牌子的月餅，「我媽就這樣隨便把我帶來的東西隨便送出去了，那一刻我真的很心寒。我家不是只有我帶回來的那一盒月餅，還有其他人送的，我媽偏偏把我帶來的送出去了。」

貼文一出立刻引起網友熱議，不過網友們風向一面倒，紛紛表示「過節期間不都這樣，你送我，我送你，甚至有時自己家送出去的東西，最後又回來了」、「捨不得貴的就說一聲，自己又不張口。中秋不就是你提過來我提過去的」、「有時候老一輩的想法是家裡有禮品，免得再去買著送別人」、「自己想吃又不跟爸媽說，妳不說他們怎麼知道妳想吃，不告知價格節禮互送不是很正常的嗎」。

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