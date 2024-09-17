地震國家級警報改版！新增2訊息　避難懶人包一次看

▲地震國家級警報簡訊新增避難宣導守則、地震中心聯絡電話。（圖／翻攝報地震 - 中央氣象署臉書）



記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署從9月1日起新增地震國家級警報發布標準，規模6.5以上地震的預警機制，震度達3級就發送警報，災防告警系統簡訊近日也改版，新增避難宣導守則和地震中心聯絡電話，一覽各情境的避難原則與注意事項，更快速有效應對危機。

9月1日起地震國家警報納入新增條件，包括「當地震預警系統預估發生規模5.0以上地震，預估震度可能達4級以上的縣市民眾，以及「預估發生規模達6.5以上地震，且預估震度可能達3級以上的縣市民眾。」

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氣象署臉書粉專「報地震 - 中央氣象署」昨發文表示，當國家級警報嗶嗶作響時，許多人會馬上關掉、繼續做自己的事，或立刻找位置「趴下、掩護、穩住」，但也有不少人地震當下會腦筋空白，決定在災防告警系統簡訊，新增避難宣導守則的網頁連結，與地震中心聯絡電話

氣象署以0403地震的國家級警報簡訊為例，[地震速報 Earthquake Alert] 04/03 07:58左右花蓮地區發生顯著有感地震，慎防強烈搖晃，就近避難「趴下、掩護、穩住」，氣象署。Felt earthquake alert. Keep calm and seek cover nearby. CWA 02_2349 1181避難宣導：https://gov.tw/KNs。

氣象署指出，關鍵在最後的「避難宣導」網址，這是內政部消防署提供的防災應變宣導資訊。收到簡訊當下，無論人在辦公室、電影院，還是家裡的廚房或浴廁，都能快速一覽各情境下的避難原則與注意事項，以更快速有效的方式應對危機。

氣象署表示，多放一個網址不一定會讓避難速度變快，但如果在收到警報的當下秒點進去，也許能在措手不及的時候避難參考，讓大家來得及躲好；就算地震當下來不及仔細閱讀，還是鼓勵大家在危機解除後點開查看，為下次地震做好準備。