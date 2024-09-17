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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣民意基金會民調／逾500萬人對柯案抱不平　5成5不同意是政治迫害

▲▼檢調偵辦京華城案，北院今(5)日重開柯文哲羈押庭，當庭裁示羈押。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲遭羈押。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲因涉京華城案遭羈押禁見。台灣民意基金會公佈最新民調，四成民眾認為柯文哲在京華城案有獲得法院公平審理，二成六不認為；另針對是否有政治迫害，約二成九大致上同意柯案是賴清德政府的政治迫害，但有高達五成五不同意。

根據民調，針對柯案是否獲得法院公平審理的問題，結果發現40.3%有獲得法院公平審理， 26.4%沒獲得法院公平審理，12%很難說，21.4%不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，這項發現傳達了兩個訊息，一個是，台灣社會對柯案是否獲得法院公平審理看法分歧，但多數認為他有獲得公平審理；另一個是，認為柯案沒獲得公平審理的人有二成六；在台灣，一個百分點約 19.5 萬人，二成六代表的是超過500萬人對柯案抱不平，這不是一個可忽視的現象。

而對於柯案是否是政治迫害的問題，調查顯示，9.8%非常同意，18.8%還算同意，30.1%不太同意，24.5% 一點也不同意，9.6%沒意見，7.1%不知道、拒答。

游盈隆指出，台灣主流民意不認為柯案是賴清德政府的政治迫害，但有二成九的人認為柯案是政治迫害，意味民眾黨的悲情訴求已引起某個程度的社會共鳴，一場新而可觀的政治衝突已經成形。換言之，柯文哲雖被收押， 但距「國人皆曰可殺」尚有一段遙遠的距離。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現 的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析;山水民意研究公司受本基金會委託， 主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是 2024 年 9 月 9-11 日，共三天;對象以全國為範圍的二十歲以 上成年人;抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣(dual-frame random sampling)，市話 70%，手機 30%。有效樣本 1016 人，市話 710 人，手機 306 人;抽樣誤差在 95%信心水準下約正負 3.07 個百分點。並依內政部最新人口統 計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財 團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

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