午後雷雨來襲「降雨熱區曝」　北、東部今晚賞月機會低

▲今天東半部、大台北東側有短暫陣雨，晚間賞月的機會較低。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今天是中秋節，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇指出，今天有較多的水氣隨著偏東風陸續抵達，東半部、大台北東側有短暫陣雨，今晚看到月亮機會較低，西半部午後到傍晚局部出現熱對流雷雨，尤其是雲林以南到高屏一帶，外出活動注意。

吳聖宇今在臉書「天氣職人-吳聖宇」表示，受到大低壓帶外圍偏東風帶來較多水氣的影響，昨晚到今晨，包括大台北東側、宜蘭、花蓮、台東、恆春半島，甚至南部的台南、高雄、屏東一帶，普遍都有降雨的情況出現。今天清晨過後水氣減少，沒有繼續下雨，雲層散開後，全台大部分地區恢復陽光普照的天氣。

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他說，台灣附近目前的偏東風仍然比較強，預期今天後續還會有較多的水氣隨著偏東風抵達，迎風面東半部地區，包括大台北東側及恆春半島一帶有短暫陣雨機會，今晚看到月亮的機會較低，預估持續是雲層厚、降雨機率較高的天氣型態。

吳聖宇表示，西半部地區今天上午為晴到多雲，不過午後到傍晚局部地區有機會出現熱對流雷雨的情況，尤其是在雲林以南到高屏一帶，外出活動仍要注意。晚間熱對流消散後，西半部看到月亮的機會較高。

他指出，明天台灣仍位於大低壓帶外圍，風向逐漸轉為東北風，水氣持續偏多，迎風面的北部、東半部以及恆春半島還是有短暫陣雨的天氣，中南部午後也會有局部熱對流雷雨。

至於颱風動態，吳聖宇表示，除了關島附近的葡萄桑颱風之外，昨下午在菲律賓呂宋島附近還有一個熱帶性低氣壓形成，將會很快進入南海，並持續往海南島、越南方向移動，進入南海後有可能會增強為今年第15號颱風蘇力，但是對台灣並沒有明顯的影響。

吳聖宇表示，葡萄桑颱風持續以比較快的速度往琉球群島、東海、浙江一帶移動， 48小時後經琉球群島進入東海往浙江沿岸靠近的過程，因環境條件較差，強度反而有逐漸減弱的趨勢。依現在預報來看，對台灣沒有直接威脅，發布海上警報的機會也較低。

他說，葡萄桑颱風預估周四將掠過台灣北方後登陸浙江，也是離台灣最接近的一天，但預報資料來看，其強度弱、範圍較小，對天氣影響程度有限，外圍水氣有機會讓中北部地區出現短暫陣雨，配合熱力作用，午後熱對流發展也比較旺盛，但也僅此於水氣增多的程度，並不會有進一步更大的影響，不必太過擔心。