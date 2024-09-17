逛服貿會搶打卡！特斯拉「未來感」越野車北京亮相

▲特斯拉賽博越野旅行車 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

2024年中國國際服務貿易交易會（以下簡稱服貿會）昨16日剛結束，今年九大專題之一的金融服務專題成為熱門主題。大陸各家銀行大力宣傳數字人民幣，還有銀行推出下載APP送20元人民幣消費金，現場搶瘋了。展場另一人氣王還有特斯拉展區的賽博越野旅行車、人形機器人，吸引許多參展人拍照，感受如未來世界裡來臨。

全球矚目的2024服貿會昨天圓滿落幕，電動車與人工智能行業的龍頭特斯拉連續參展8年，今年展區在北京國際會議中心，一踏進展示區有如來到未來世界，賽博越野旅行車以及人形機器人Optimus受到熱烈關注，擠滿許多拍照人潮。

▲大陸民眾搶拍照特斯拉賽博越野旅行車 。（圖／記者任以芳攝）

越野車未來感十足，採取鑽石切面，整體用不鏽鋼打造。不少逛展民眾爭相拍照，特地詢問是怎麼做的？工作人員也介紹，賽博越野旅行車採用能抵抗「子彈」超強不鏽鋼，還能抵御時速112公里/小時的棒球或四級冰雹衝擊的裝甲玻璃，整體打造有如坦克般安全。

根據資料簡介，賽博越野旅行車一百公里加速是2.7秒，速度極快，不過目前沒有在大陸銷售。特斯拉展出人形機器人也備受關注。

有消息指出，特斯拉未來目標預計每年生產1億台機器人，佔據市場份額的10%以上。機器人成本控制在大約1萬美元，預計售價為2萬美元，換算約60多萬台幣。

▲今年服貿會的金融服務專題是九大主題之一。（圖／記者任以芳攝）

除了感受未來世界，本屆服貿會金融服務專題也是重點九大主題之一，共有227家國內外金融機構和企業參展，包括世界500強及行業龍頭企業67家。

其中，線下參展機構104家。數字人民幣一直是服貿會金融展的重點之一，大陸這次所有銀行全體參展，大力推廣數字人民幣的創新應用成果。

大陸交通銀行在數字人民幣展區創新推出使用數字人民幣兌換零錢包的概念設備，吸引不少觀眾打卡體驗。中國銀行推出送虛擬貨幣，只要下載數字人民幣APP，就送20元購物金，不少觀眾輪流排隊，搶著下載軟件體驗購物。

▲數字人民幣app介面。（圖／記者任以芳攝）

北京吳先生接受訪問指出，「我平常使用支付島和微信支付，第一次使用數字人民幣，感覺用法差不多，都是扣除銀行現金。」

「數字人民幣概念就是紙幣變成虛擬貨幣，一樣綁定個家銀行帳戶，用多少花多少，還能追蹤金流，知道自己花了多少。」現場工作人員也解釋，

大陸政府積極推動數字人民幣使用，也廣泛運用在鄉村振興、政務服務、資金保管及跨境交易等領域。目前，數字人民幣已經在17個省（區、市）開展試點，在批發零售、餐飲文旅、教育醫療等領域，截至今年6月末，數字人民幣累計交易金額達7萬億元人民幣。

▼服貿會現場。（圖／記者任以芳攝）