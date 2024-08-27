　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

南投家扶暑期輔導班造福33名弱勢生　善心企業開學前加碼贈學用品

▲南投家扶暑期課輔班以數位、體能課程激發孩子的潛能。（圖／南投家扶中心提供，下同）

▲南投家扶暑期課輔班以數位、體能課程激發孩子的潛能。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為期2個月的南投家扶暑期課輔班將進入尾聲，今年共計有29名學生及4名扶助中的大專生受惠；世界華人工商婦女企管協會也提供參加課輔班的孩子，以及他們的手足每人一份學用品，讓他們放心迎接即將到來的新學期，也感受社會的暖心傳送。

▲南投家扶暑期課輔班以數位、體能課程激發孩子的潛能。（圖／南投家扶中心提供）

▲南投家扶暑期課輔班以數位、體能課程激發孩子的潛能。（圖／南投家扶中心提供）

南投家扶暑期課輔班於8月22日舉辦結業式，由學童們帶來活力律動舞蹈為典禮揭幕，並以回顧影片分享2個月來的點點滴滴及所學所聞、獻上滿滿的感謝給帶班大專生及社會善心人士，特別是由無我茶會提供免費師資，讓孩子學習茶道、現場泡茶奉茶給老師和參與的家長們喝，也讓來賓感受到他們的成長；會場內也設有靜態作品展示區，呈現學童們在課程中用心學習的成果，為今年暑假劃下完美的句點。

▲南投家扶暑期課輔班以數位、體能課程激發孩子的潛能。（圖／南投家扶中心提供）

南投家扶指出，今年暑期課輔班設計數位學習、身體潛能開發、藝術創作等多元主題，安排逐格動畫、律動舞蹈、體能訓練、攀岩等課程，讓孩子們接觸新事物、拓展視野，許多孩子都是第一次接觸逐格動畫，也都克服困難並完成作品；「小均」說：「透過黏土，做成一個動畫很有趣，下次還要玩!！」「小偉」說：「不知道原來我們所看的動畫就是這樣做出來的！」在攀岩的部分，「阿翰」說：「原本很怕高、不敢爬，但體驗之後發現其實沒有想像中那麼可怕，原來自己是做得到的！」

南投家扶中心主任李雅婷表示，外界安親班的費用高，對家扶扶助孩子所處的經濟弱勢家庭來說負擔沉重，因此開設暑期課輔班，除讓家長能安心工作，也帶給孩子們更充實的暑期生活，增進自我探索及生涯志趣，更能透過團體生活學習自律、尊重他人，以及增進人際間良好的互動關係；他非常感謝無我茶會推廣協會、世界華人工商婦女企管協會、南投縣政府、光政鋼纜工業（股）有限公司、財團法人白陽大道基金會、社團法人中華陽光社會福利服務協會，每年都支持南投家扶暑期課輔班，一起用心灌溉教育、陪伴著學童們長大。

ET快訊
一堆人「尿出泡泡」求救：要洗腎了？　醫揭4大原因
許光漢「成功嶺吃不飽」爆國軍女兵偷看　替管中心回應了
俄大規模空襲烏15州　「狂炸能源設施」斷水電
側室悲歌！94歲母過世竟成無名屍　孝順兒崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

參訪桃園觀音區樹林社區　彭啟明肯定環教與防災滯洪池推動成果

桃園鐵道藝術節開外掛　蘇俊賓手繪隱藏版美食地圖行銷富岡

南投家扶暑期輔導班造福33名弱勢生　善心企業開學前加碼贈學用品

桃園23歲女學員開教練車右轉撞倒機車　女騎士倒地全身傷

台中114住戶電費飆破萬！竟是台電抄表員「瞎掰」根本沒去抄

高雄台積電未來用地「挖出千磅未爆彈」　疑日據時代被轟炸留下

基隆消防局高層火災演練　落實安全機制強化救災技能

新北首創柴油車隨到隨驗服務　優級柴油車98.4%

新北推防災社區增加收容處所演練　中和區外南里民學自主防災

和臭屎味說掰掰！新北57處公有路外停車場污水接管完成

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

台中30歲夫妻洗錢16億！　土地、精品7千萬身家全查扣

噴槍多1孔充氣速度快1倍！　物理教授簡單演示秒懂原理

外送員違停被拖吊「雙手合十」　一票同行嘆：看到這社區就怕

墾丁櫛瓜價格被酸爆 士林夜市4片35元 ｜20240826 ET午間新聞

每次都只加10元！三重男「少量多次」加油　店員火大開扁還砸車

參訪桃園觀音區樹林社區　彭啟明肯定環教與防災滯洪池推動成果

桃園鐵道藝術節開外掛　蘇俊賓手繪隱藏版美食地圖行銷富岡

南投家扶暑期輔導班造福33名弱勢生　善心企業開學前加碼贈學用品

桃園23歲女學員開教練車右轉撞倒機車　女騎士倒地全身傷

台中114住戶電費飆破萬！竟是台電抄表員「瞎掰」根本沒去抄

高雄台積電未來用地「挖出千磅未爆彈」　疑日據時代被轟炸留下

基隆消防局高層火災演練　落實安全機制強化救災技能

新北首創柴油車隨到隨驗服務　優級柴油車98.4%

新北推防災社區增加收容處所演練　中和區外南里民學自主防災

和臭屎味說掰掰！新北57處公有路外停車場污水接管完成

參訪桃園觀音區樹林社區　彭啟明肯定環教與防災滯洪池推動成果

桃園鐵道藝術節開外掛　蘇俊賓手繪隱藏版美食地圖行銷富岡

快訊／蘋果秋季發表會確定9／10登場　「彩色邀請函」駁粉絲惡搞版

南投家扶暑期輔導班造福33名弱勢生　善心企業開學前加碼贈學用品

加州20年首見夏季降雪　內華達山脈秒入冬季仙境

「M痘新病毒株」已到泰國　醫師：會透過呼吸道飛沫傳染

根本人間清醒！蔡康永：人死之前最捨不得、最抱憾的都是人

上海鼎泰豐發聲：蘇州、無錫等18間門市正常營運

北韓罕見不滿北京「嚴重干擾」　反對東北邊境設17個廣播站

桃園23歲女學員開教練車右轉撞倒機車　女騎士倒地全身傷

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

地方熱門新聞

高雄台積電未來用地「挖出未爆彈」

一年燒上億　遠雄海洋公園鯨豚秀明年落幕

台中114戶電費飆破萬　竟是台電抄表員「掰出來的」

教練出事了 女學員撞倒女騎士1 人傷

墾管處不敢拍陽傘？Cheap：到底水多深

基隆消防局高層火災演練　落實安全機制強化救災技能

新北首創柴油車隨到隨驗服務　優級柴油車98.4%

新北推防災社區增加收容處所演練　中和區里民學自主防災

新北57處公有路外停車場污水接管完成

民雄大士爺文化祭8/24登場

中寮鄉龍眼文化季邁入第20屆邀民嘗鮮

台南山記魚仔店掰了！老闆親曝停業原因

2024虎頭埤水與綠─泳渡虎頭埤開放報名！

玩轉中藥生活節8／31埔里鎮登場

更多熱門

相關新聞

埔里Feeling18巧克力工房夏日市集登場

埔里Feeling18巧克力工房夏日市集登場

埔里鎮「Feeling18」巧克力工房即起3天舉辦夏日市集「甜蜜一夏 Fun暑假」活動，以時下流行的文青風市集方式，提供給來自全台各地30攤手作選品創作者分享展售，同時場地報名費也將全數捐予南投家扶中心，邀請民眾分享甜蜜和樂趣，也一起做公益。

南投家扶新服務車深入巷弄提供援助

南投家扶新服務車深入巷弄提供援助

BMW手機車鑰匙獲國際聯盟認證

BMW手機車鑰匙獲國際聯盟認證

出生遭遺棄廟前！美少女向「淑幸媽媽」道謝

出生遭遺棄廟前！美少女向「淑幸媽媽」道謝

南投縣議員簡千翔募款助家扶兒參加暑輔班

南投縣議員簡千翔募款助家扶兒參加暑輔班

關鍵字：

南投家扶暑期課輔班數位體能結業式

讀者迴響

熱門新聞

即／23:28台灣東部海域4.8極淺層地震　最大震度2級

吃藏壽司「別桌跑來討空盤」 ！萬人驚：1盤20元賣他

去日本幫同事代購…回娘家「被小姑搬光」

「甲狀腺結節」5大特徵恐惡性！醫：30%人有卻不自知

側室悲歌　94歲嬤過世遭列無名屍

日本驚爆海豚「硬上人類」！　至少48遊客被「性侵」

快訊／松菸文創園區「1女墜樓」無呼吸心跳！

一堆人「尿出泡泡」求救：要洗腎了？　醫揭4大原因

鼎泰豐關閉華北14門市　台灣總部回應了

月底「10筆錢」接力入帳　8／29豪發「4萬元補助」

台北橋驚傳女子墜河　路人目睹嚇報案

智商178考上牛津　她「休學下海」狂賺百萬

婦失聯13天兒報案...警一查「就停對面」已死亡

「燉鹿鞭、發裸照」給外甥：擠擠總是有的！　美女局長正面照曝光

畫完《鬼滅之刃》就消失！神秘女漫畫家「新圖」公開

更多

最夯影音

更多

Vicky老絲來到屏東西市場，遇見最潮的下酒菜，海尼根聯手屏東青農打造 #酒菜盒子

大谷翔平左手被觸身球擊中　忍痛跑壘...道奇主場爆噓聲

黃子韜下跪求婚徐藝洋成功！　「我敢娶妳，妳敢答應我嗎？」

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

台中30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝...7千萬身家遭查扣

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面