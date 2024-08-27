南投家扶暑期輔導班造福33名弱勢生　善心企業開學前加碼贈學用品

▲南投家扶暑期課輔班以數位、體能課程激發孩子的潛能。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為期2個月的南投家扶暑期課輔班將進入尾聲，今年共計有29名學生及4名扶助中的大專生受惠；世界華人工商婦女企管協會也提供參加課輔班的孩子，以及他們的手足每人一份學用品，讓他們放心迎接即將到來的新學期，也感受社會的暖心傳送。

南投家扶暑期課輔班於8月22日舉辦結業式，由學童們帶來活力律動舞蹈為典禮揭幕，並以回顧影片分享2個月來的點點滴滴及所學所聞、獻上滿滿的感謝給帶班大專生及社會善心人士，特別是由無我茶會提供免費師資，讓孩子學習茶道、現場泡茶奉茶給老師和參與的家長們喝，也讓來賓感受到他們的成長；會場內也設有靜態作品展示區，呈現學童們在課程中用心學習的成果，為今年暑假劃下完美的句點。

南投家扶指出，今年暑期課輔班設計數位學習、身體潛能開發、藝術創作等多元主題，安排逐格動畫、律動舞蹈、體能訓練、攀岩等課程，讓孩子們接觸新事物、拓展視野，許多孩子都是第一次接觸逐格動畫，也都克服困難並完成作品；「小均」說：「透過黏土，做成一個動畫很有趣，下次還要玩!！」「小偉」說：「不知道原來我們所看的動畫就是這樣做出來的！」在攀岩的部分，「阿翰」說：「原本很怕高、不敢爬，但體驗之後發現其實沒有想像中那麼可怕，原來自己是做得到的！」

南投家扶中心主任李雅婷表示，外界安親班的費用高，對家扶扶助孩子所處的經濟弱勢家庭來說負擔沉重，因此開設暑期課輔班，除讓家長能安心工作，也帶給孩子們更充實的暑期生活，增進自我探索及生涯志趣，更能透過團體生活學習自律、尊重他人，以及增進人際間良好的互動關係；他非常感謝無我茶會推廣協會、世界華人工商婦女企管協會、南投縣政府、光政鋼纜工業（股）有限公司、財團法人白陽大道基金會、社團法人中華陽光社會福利服務協會，每年都支持南投家扶暑期課輔班，一起用心灌溉教育、陪伴著學童們長大。