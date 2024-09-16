心碎中秋節！1歲男童爬進衣櫃噎死無人知　送托半年命喪保母家

▲中秋節前夕，台中驚傳一名1歲半男童噎死在沈姓保母家，但保母居住的社區大樓住戶透露，鮮少看到沈女露面。（圖／記者許權毅攝）



記者游瓊華、許權毅／台中報導

明天就是中秋節，應該是一家團聚的日子，台中市北屯區卻傳出一名1歲半男童窒息死亡意外。警方調查，死亡的男童由沈姓保母收托照顧，但案發當時保母外出採買，男童疑獨自爬進和室內的拉門衣櫃玩耍，不慎吞下1元硬幣以及小玩具活活噎死，且男童也被發現身上多處傷痕。據了解，男童今年3月才被母親送托到沈女家，未料時隔半年竟因大人疏失喪命。

喪命的男童今年3月才送托給沈女照顧，以每月2萬5000元的價格，由沈女24小時全日托。男童母親透露，5天前探望小孩時就曾發現其背部、額頭有瘀青。

社會局調查發現，沈女一口氣收托了4名小孩，卻沒有保母執照；據了解，沈女租在北屯區一棟社區大樓，但僅部分鄰居知道沈女是保母，也鮮少看到沈女露面。

據沈女表示，15日她帶另外1名小孩外出，喪命的男童以及另外兩名小孩留在家中由她的成年子女照看；但等她回家後發現，男童在衣櫃中，臉色發白，急救過程中男童嘴巴吐出1元硬幣及玩具，送醫急救仍不治死亡。因男童全身有大面積新舊傷，沈女辯稱是男童調皮摔傷或撞到，否認施虐，警方將報請司法相驗，釐清確切死因。