快訊／桃園雪霧鬧聯外道路坍方！300多人受困山上　緊急搶通中

▲桃園雪霧鬧聯外道路坍方，交通中斷。（圖／桃園市政府提供，下同）



記者楊淑媛、黃資真／桃園報導

因連日降雨，桃園市復興山區雪霧鬧聯外道路今(15日)上午7時許發生坍方，導致交通中斷，目前已知當地居民加上露營遊客，共300多人受困山上，所幸無人受傷。桃園市政府表示，復興區公所已派遣緊急搶修承商進行替代道路搶通作業，市府養工處也調配相關人力與機具全力協助，預計於今天下午搶通。

市府指出，今日上午原民局接獲復興區公所通報，台7線雪霧鬧隧道口旁往雪霧鬧部落農路半邊橋上午7時因土石崩塌道路中斷，市府隨即與區公所密切聯繫，跨局處投入相關搶通、交通疏導與受困民眾關懷工作。

大溪分局於8時許在台7線隧道口往雪霧鬧部落入口設置管制點，禁止人員進入。山區榮華、羅浮、溪內及霞雲等所預備警力也待命待派中；觀旅局聯繫雪霧鬧各民宿場域，若有需求，也可提供休憩。風管處小烏來駐衛警也會在雪霧鬧現場支援；養工處也與區公所工務課聯繫，提供相關機具與人力的協助；民政局、消防局等單位，也都調派相關人力與資源協助相關工作，消防局已經前往當地規劃緊急後送的模式和路線，以防突發情況發生。

復興區公所表示，公所透過民政課、社會課、里鄰長及部落會議進行人數與需求的確認，受困民眾暫時沒有特殊情況與需求。截至上午11時，作為替代道路的舊道清理搶通已過半，廠商全力搶通中，預計下午可搶通。