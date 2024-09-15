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中秋烤肉前先測風向！專家教你「3招防致癌煙霧」

▲▼烤肉架,烤肉爐,中秋。（圖／記者楊智雯攝）

▲專家建議，中秋烤肉時觀測風向，從側邊吹來的風才是最佳風向。（圖／記者楊智雯攝）

記者許敏溶／台北報導

周二（17日）就是中秋節，不少民眾計畫烤肉賞月。專家提醒，烤肉產生煙霧恐有致癌風險，若要烤肉，除選擇戶外通風場所，還要觀測風向，從側邊吹來的風才是最佳風向，因為可將煙霧吹開，若無明顯側風，可用小型電風扇替代，最佳方式則是選擇不用木炭的無煙烤盤。

今年中秋節雖然沒有連續假期，但不少民眾仍想揪親朋好友烤肉賞月。一般民眾常用木炭烤肉，但歐盟已證實，木炭烤肉因不完全燃燒，會產生致癌物多環芳香烴（PAHs），如何安心且健康烤肉，專家也提供小秘訣。

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長榮大學職業暨環境與食品安全研究中心副教授張振平表示，木炭烤肉產生煙霧可能有致癌風險，所以民眾若要在烤肉，首先要選擇戶外通風處，接著觀測風向，側邊吹過來的風才是最佳風向，因為風會把煙霧掃開，讓人專心烤肉，從正面或背面吹過來的風，都會讓烤肉者吸到較多煙霧，進而危害健康。

若烤肉時風力太小或風力不明顯，張振平建議，可利用小型電風扇替代，讓電風扇帶來側風，將煙霧吹散，不然就是戴著口罩，或者根據風向隨時靈活變換位置，盡量吸入較少煙霧。

若民眾一定要烤肉，張振平建議，最佳方式是選擇不用木炭的無煙烤盤，這種無煙烤盤是用電，不用木炭，不會產生煙霧，影響相對較少。但無論用哪一種方式烤肉，建議民眾要記得要烤熟，也不要過量，蔬果也要吃，才能吃的更健康。

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