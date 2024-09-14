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社會 社會焦點 保障人權

詐團扮警登門收提款卡！真警現身逮人　保住阿嬤264萬存款

記者唐詠絮／彰化報導

一名退休阿嬤，接到戶政來電，稱有人持其證件，申請謄本辦理貸款，接著又有警察說她是詐團共犯，要求她作筆錄，只要將金融卡交給檢察官監管，便可以順利結案，焦急的她便將2張提款卡交給男子，所幸鄰居發現住家前有陌生人便報警抓人；阿嬤看到員警時，起初還不相信，直喊「你是假的」，直看到假檢察官被逮，這才恍然大悟自己竟遭騙。

▲彰化出現假檢警騙金融卡。（圖／警方提供）

▲彰化出現假檢警騙金融卡。（圖／警方提供，以下同）

員林警分局表示，一名退休阿嬤，近日在家接獲假冒戶政事務所人員來電，稱有1名女子持她證件臨櫃申請戶籍謄本要辦理貸款事宜，她聽完後相當焦急，假戶政人員隨即將電話轉接假警察，稱其為詐騙集團共犯，並要求於電話中製作筆錄，亦需配合檢察官監管帳戶，每日需用LINE回報行蹤。

▲彰化出現假檢警騙金融卡。（圖／警方提供）

9月12日又接到假檢警來電，誆稱若要案件順利終結，需繳交金融卡作為證物，阿嬤不疑有他、將其所有的銀行提款卡交假冒檢察官男子。此時林厝派出所接獲民眾報稱，有可疑人士在住家附近徘徊，員警前往現場發現婦人已交付金融卡給該名男子，當場將他查獲，成功保住阿嬤264萬元存款。

阿嬤看到員警上門時，擔心地詢問「提款卡不是交了嗎？」怎麼還會有警察找上門，直喊「你是假警察」，直到一旁有人跟他說，我們就是警察，還將她的存款保住，她這才真的放心。

▲彰化出現假檢警騙金融卡。（圖／警方提供）

員林分局長吳詠傑呼籲民眾如遇醫院人員、警察、檢察官或其他政府機關人員聲稱因偵辦案件要求監管、保管帳戶或要求匯款者，必為「詐騙」案件，若有接到此類電話應謹記防詐3步驟「1聽2掛3查證」，若有任何疑問均可撥打165反詐騙專線或110諮詢。

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