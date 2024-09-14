年輕人不讓座！陸「軍裝大媽」揮拳狂揍　遭起底竟是女大亨

▲一名穿軍裝的大媽搭乘廣州地鐵時，因讓座問題失控痛揍男乘客。（翻攝微博）

文／鏡週刊

先前中國廣州地鐵內發生一起令人瞠目結舌的暴力事件。一名身著軍裝的中年大媽，因讓座糾紛與一名年輕男子爆發激烈爭吵，隨後更失控動手。她粗暴地揪住男子的頭髮，並用拳頭猛擊其頭部，力道之大，令人不寒而慄。所幸，在旁的乘客及時介入，才阻止了這場暴力衝突。

綜合陸媒報導，廣州地鐵4號線在3月15日晚間9時30分左右，發生一起醉酒鬧事事件。一名50歲王姓大媽因座位問題與31歲的李姓男子發生口角，隨後王女甚至出手揮拳痛毆對方，警方事後介入調查，發現王女酒後失態，依法將她帶回公安機關偵訊。

影片中，大媽語出驚人，霸氣高呼：「從明天開始，所有地鐵站，男人必須給我站著，女人坐著」、「中國男人為什麽不給女孩子讓位置？在國外所有女孩子都有位置」， 令人跌破眼鏡的是，這位大媽遭肉搜後，竟是平日出入高檔場所、身價千萬的女企業家，在地鐵上卻展現出如此霸道的一面。

許多網友看完影片紛紛揣測王女心態，王女平日習慣頤指氣使，被眾星捧月，此次在地鐵上未獲讓座，心理落差巨大，導致情緒失控借酒意施暴宣洩不滿。其行為已逾越法律底線，最後王女被警方行政拘留10日，還被罰款人民幣500元。

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