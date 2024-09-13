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三重高中生6打4變血案！起因竟是為了「女友的百元電子煙」

記者戴上容／新北報導

新北市三重某校前方發生恐怖校園暴力，沒想到事發原因是只因一根百元電子煙，竟演變成一場血腥砍殺，起因是16歲卓姓高中生為替女友出頭，找來3名好友與對方談判，豈料對方6人其中1人持西瓜刀砍殺，現場鮮血四濺，不斷傳出慘叫聲。3名義氣相挺的學長和同學手部肌腱斷裂，血流滿地，未來恐難恢復原樣。

這起恐怖事件源於卓男女友與19歲黃男的一筆交易。原本只是簡單購買一支百元電子煙，卻因黃男收錢不給貨，卓男的女友向男友卓男抱怨，卓男氣得在社群媒體上嗆聲，怒找黃男理論，雙方約定今日放學後在附近停車場談判解決。

今13日下午4時許，黃男找來17歲徐男、17歲涂男、16歲蔡男、15歲薛女、15歲鄭女到場；卓男這方則找來，16歲卓男、17歲陳男，17歲陳男。放學後，6打4的談判在學校附近停車場展開，誰知話還沒說幾句，黃男帶來的17歲徐男竟亮出一把西瓜刀，對卓男揮刀砍下！卓男的3位好友見狀，為了擋下攻擊，3人徒手擋刀，結果慘遭重創，2人手部肌腱被砍斷，鮮血噴灑當場。

▲▼ 三重某高校發生砍人事件 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 三重某高校發生砍人事件 。（圖／記者戴上容翻攝）

現場一片狼藉、鮮血淋淋，16歲卓男手掌被砍傷，當場血流如注，立刻被送往三重醫院；17歲陳男的虎口直接被切斷，右手大拇指幾乎截斷，送至北市馬偕醫院搶救。另一名17歲陳男則手筋斷裂，重傷不止，被緊急送往市立台北醫院救治。當事人卓男未受傷。

警方獲報迅速趕到現場，當場逮捕主謀黃男，其他5名嫌犯也在2小時內紛紛落網。這場談判瞬間演變成一場恐怖砍殺，警方後續將依妨害秩序、傷害罪嫌移送法辦。新北市教育局表示，事發已派員前往關心，提供相關家庭必要協助，強調全力配合警方調查，絕不姑息任何暴力行為。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

▼ 黃男遭警方逮捕。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 兩方人馬在網路互嗆，19歲黃男竟率眾到校談判砍人 。（圖／記者戴上容翻攝）

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