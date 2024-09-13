　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國軍援台灣彈藥過期、防彈背心發霉　監察報告曝慘況

▲▼美國依總統撥款權提供台灣的軍備遭水損，從包裝可看到潮濕發霉。圖中物品包括防彈板，2023年12月底運到台灣。（圖／翻攝自美國國防部監察長報告）

▲美國依「總統撥款權」提供台灣的軍備竟潮濕發霉。（圖／翻攝自美國國防部監察長報告）

文／中央社

美國國防部監察長日前公布報告，台灣去年12月收到美國依「總統撥款權」提供的軍備，有彈藥過期、包裝混亂，防彈背心潮濕發霉。美國在台協會人員說，彈藥包裝「像是清掉不要的東西」。

美國國防部監察長就美國依「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority）提供給台灣的軍備進行盤點與追蹤，以瞭解美國國防部是否有效執行這項計畫，並在11日提出最終報告，公布於美國國防部監察長的網站。

調查發現，2023年12月底送抵台灣的2批軍備，包括「無法使用且包裝不良的設備和彈藥」。台灣的國防部當時曾就此問題致函「美國在台協會」（American Institute in Taiwan）安全合作組（Security Cooperation Office）。

報告引述美國在台協會安全合作組主任的說法指出，這些軍備的狀況給台灣國防部高層官員留下不好的印象，因為彈藥包裝看起來「像是清掉不要的東西」。

報告指出，根據台灣國防部的信，台灣收到270萬發彈藥，其中有一些過期，且彈藥的包裝混亂，有原包裝、散裝和錯誤包裝，導致盤點、管理的困難。

報告說，這270萬發彈藥是1983年製造的。

根據報告，美國在台協會的內部郵件顯示，這批物資也包括3000件發霉的防彈板、500件潮濕、長霉的戰術背心。美國陸軍坦克車輛和武器司令部（TACOM）官員說，發霉的防彈衣對健康構成威脅，建議不應使用。

監察長在報告指出，台灣當局花好幾週的時間拆除包裝、風乾並盤點這些潮濕、發霉的物品。

監察長也在報告中指出，他們今年4月也收到台灣國防部機密報告的副本，副本押的日期是3月5日，上頭有受損物品的資料。

根據監察長的報告，2023年12月底送抵台灣的物資，在當年10月送到加州的曲維斯空軍基地（Travis Air Force Base），該地沒有適當的儲存空間，無法防止物資暴露於不利的天氣下，放了至少3個月。前2個航班直到12月28日才起飛。

報告也附上多張照片，說明調查過程中，調查人員觀察到物資的包裝有的已解體、長霉，包覆在塑膠內的積水讓水損狀況進一步惡化、發霉。

根據報告，美國2023年11月至今年3月依「總統撥款權」提供台灣的軍備，共有504件貨物棧板，其中340件水損，包括2023年12月底送抵到台灣的120件。這期間美國已分12批運送軍備，物資內容、運送日期，報告均以反白隱蔽。

監察長在報告指出，美國交付不具備執行任務能力的軍備，將限制美國國防部實現安全合作的目標，並可能導致夥伴對美國失去信心。

美國總統拜登（Joe Biden）2023年7月批准以「總統撥款權」提供價值3.45億美元（約新台幣111億元）給台灣，這是美國首度透過這個方式軍援台灣。

ET快訊
藍營戰將貪污1208萬！當鎮長「圖利1.9億」　藏錢手法曝
快訊／柚子復仇擊退六角戰士　高承睿大逆轉挺進澳門站4強
25坪房「電費破1萬7」嚇壞了！　一票人細看傻眼
網傳漲租逼走新竹愛買　1.5萬坪幕後地主曝光
快訊／五月天加持　兄弟21日大巨蛋門票完售
九鵬基地死亡意外！男重傷不治

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國軍援台灣彈藥過期、防彈背心發霉　監察報告曝慘況

身份證+結婚紀念日當投注號碼　男爽抱走3815萬大獎：要帶老婆慶祝

女師「婚前3個月」偷吃11歲學生　調情訊息曝光：想舔你腹肌

北韓2人妻遭公開處決！助脫北女逃跑　數百人強制觀看審判　

睽違22年！德國防長證實　2德艦今通過台灣海峽

陸製監視器連到中國伺服器！南韓軍方憂安全風險　急拆基地1300設備

美國前球星手滑！IG直播「性愛過程」　女伴嬌喘聲全都錄

澳洲擬立法罰社群媒體「不擋假消息」　馬斯克怒轟：法西斯！

碼頭跳舞一半遭雷擊！男瞬間倒地「內褲都燒焦」　恐怖畫面曝

兒子同樂會！家長比賽「吃最多棉花糖」　人妻當場噎死倒地

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

李多慧用韓文猜台小吃　答錯罰吃蛇→驚恐尖叫

一年去ATM 10次「很奇怪嗎？」　陳佩琪批檢調硬要聯結京華城

「我們家都是正當清白的錢」　陳佩琪曝1628萬5筆金流來源

追柯文哲金流 神秘保險箱搜出百萬現金 ｜20240912 ET午間新聞精華

陳佩琪自揭保險箱裝什麼！怨檢廉特別交代「不可外傳」

美國軍援台灣彈藥過期、防彈背心發霉　監察報告曝慘況

身份證+結婚紀念日當投注號碼　男爽抱走3815萬大獎：要帶老婆慶祝

女師「婚前3個月」偷吃11歲學生　調情訊息曝光：想舔你腹肌

北韓2人妻遭公開處決！助脫北女逃跑　數百人強制觀看審判　

睽違22年！德國防長證實　2德艦今通過台灣海峽

陸製監視器連到中國伺服器！南韓軍方憂安全風險　急拆基地1300設備

美國前球星手滑！IG直播「性愛過程」　女伴嬌喘聲全都錄

澳洲擬立法罰社群媒體「不擋假消息」　馬斯克怒轟：法西斯！

碼頭跳舞一半遭雷擊！男瞬間倒地「內褲都燒焦」　恐怖畫面曝

兒子同樂會！家長比賽「吃最多棉花糖」　人妻當場噎死倒地

新北招商再創佳績！融程電訊斥資15億元　打造全球營運總部

網問「有人跟阿本啪啪過嗎」！　釣出本尊爆笑回應：我沒有很柔嫩

小草站出來！　黃國昌：賴清德要摧毀站出來反抗的人

柯文哲保險箱被搜出冷錢包？檢廉嚴正澄清：與事實完全不符

新北副發言人弟遭槍殺棄屍！兇手判無期徒刑　張劭斌：一命換一命

一次罹2癌症！他驚吐「鍋子1狀態」致病：阿姨說還可以用

金世正來台吃麵線心情好　秀中文喊「我愛你們」在Longchamp補充能量

捷運聯盟與「SMRT集團」跨國合作　侯友宜：並肩作戰與國際接軌

瞭解鋒總提點「球種辨別」　王苡丞追求擊球品質

快訊／柚子5局復仇擊退六角戰士　高承睿大逆轉挺進澳門站4強

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

國際熱門新聞

日本3台人冒充警察　騙走老翁2600萬黃金

北韓2人妻遭公開處決！助脫北女逃跑

微軟又爆大規模當機！官方回應了

台人「冒充日警」騙京都老翁2600萬！姓名年齡曝

她婚禮穿「胸前大挖空」禮服　從半球一路露到肚臍

澳科學家：巨型金塊「源自於地震」

SpaceX創造歷史　史上首次民間太空漫步

日超商飯糰「用錯食材」要回收　反讓人更想吃

美國前球星手滑直播性愛過程　女伴嬌喘聲曝

泰北洪災蔓延　清萊國際機場取消所有航班

女凌晨叫車回家　後座遭司機性侵射殺

摩羯重創越南　已致226人死亡

台女遊日悍嗆陸客「滾回中國」爆衝突！

美眾院通過法案　挺台灣全面參與世衛

更多熱門

相關新聞

川普終戰計畫？　1籌碼逼烏俄和談

川普終戰計畫？　1籌碼逼烏俄和談

《路透社》獨家報導，美國前總統川普的2名關鍵顧問提出一份「結束烏俄戰爭」的計畫，內容包括要求烏克蘭與俄羅斯和談，否則將會停止華府對基輔的軍援。

拜登：美武器不能用來打擊莫斯科

拜登：美武器不能用來打擊莫斯科

美援烏軍M1戰車被俄軍擊毀　畫面曝

美援烏軍M1戰車被俄軍擊毀　畫面曝

援烏經費告罄　白宮預算局長喊：沒錢了

援烏經費告罄　白宮預算局長喊：沒錢了

從麵粉到地瓜粉　台美合作新篇章

從麵粉到地瓜粉　台美合作新篇章

關鍵字：

美援

讀者迴響

熱門新聞

快訊／《延禧攻略》定情！吳謹言喜嫁洪堯

全裸水仗墜樓亡！　情侶疑用「孵蛋機」助興

快訊／黃偉哲國道車禍！公務車撞上大鐵箱

台北車站地下城有隱藏「入口」？清潔員證實：是真的

不二糕餅「蛋黃酥蟑螂」造假疑雲　原PO9聲明回應

迪士尼為何不來台灣？40年前曾被看中　2原因放棄

「鴨頭」告別式影片曝　妻悲站棺木旁瞻仰遺容

灌醉酒店妹帶回飯店　色男剛脫褲子慘了

「小沈1500」有行程怎見沈慶京？柯文哲這樣回

《戲說》83歲男星離世…生前唯一交代曝光

女記者遭諷陪睡怒告蔡正元！！邱毅：自取其辱

沒有炫富感！2位TYR出國狂拍片卻看不膩

高雄選妃聖地又被抄　全套店「火辣長髮妹」掰了

男與女友戲水全裸墜樓亡　助興「孵蛋機」真實用途曝

獨／陳佩琪曝1628萬「5大筆金流」來源

更多

最夯影音

更多

烏薩奇被猴子綁架 家長哭喊：還回來！.mp4

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

大蛇丸宣告脫單：我女友啦！　終結32年母胎單身「魔法世界交給你們」

樂天錯放全壘打慶祝煙火　林智平誤認開轟卻變出局

台遊客被外籍漁工鬼上身 跪地哭求王爺「帶我回家」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面