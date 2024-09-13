美國軍援台灣彈藥過期、防彈背心發霉　監察報告曝慘況

▲美國依「總統撥款權」提供台灣的軍備竟潮濕發霉。（圖／翻攝自美國國防部監察長報告）

文／中央社

美國國防部監察長日前公布報告，台灣去年12月收到美國依「總統撥款權」提供的軍備，有彈藥過期、包裝混亂，防彈背心潮濕發霉。美國在台協會人員說，彈藥包裝「像是清掉不要的東西」。

美國國防部監察長就美國依「總統撥款權」（Presidential Drawdown Authority）提供給台灣的軍備進行盤點與追蹤，以瞭解美國國防部是否有效執行這項計畫，並在11日提出最終報告，公布於美國國防部監察長的網站。

調查發現，2023年12月底送抵台灣的2批軍備，包括「無法使用且包裝不良的設備和彈藥」。台灣的國防部當時曾就此問題致函「美國在台協會」（American Institute in Taiwan）安全合作組（Security Cooperation Office）。

報告引述美國在台協會安全合作組主任的說法指出，這些軍備的狀況給台灣國防部高層官員留下不好的印象，因為彈藥包裝看起來「像是清掉不要的東西」。

報告指出，根據台灣國防部的信，台灣收到270萬發彈藥，其中有一些過期，且彈藥的包裝混亂，有原包裝、散裝和錯誤包裝，導致盤點、管理的困難。

報告說，這270萬發彈藥是1983年製造的。

根據報告，美國在台協會的內部郵件顯示，這批物資也包括3000件發霉的防彈板、500件潮濕、長霉的戰術背心。美國陸軍坦克車輛和武器司令部（TACOM）官員說，發霉的防彈衣對健康構成威脅，建議不應使用。

監察長在報告指出，台灣當局花好幾週的時間拆除包裝、風乾並盤點這些潮濕、發霉的物品。

監察長也在報告中指出，他們今年4月也收到台灣國防部機密報告的副本，副本押的日期是3月5日，上頭有受損物品的資料。

根據監察長的報告，2023年12月底送抵台灣的物資，在當年10月送到加州的曲維斯空軍基地（Travis Air Force Base），該地沒有適當的儲存空間，無法防止物資暴露於不利的天氣下，放了至少3個月。前2個航班直到12月28日才起飛。

報告也附上多張照片，說明調查過程中，調查人員觀察到物資的包裝有的已解體、長霉，包覆在塑膠內的積水讓水損狀況進一步惡化、發霉。

根據報告，美國2023年11月至今年3月依「總統撥款權」提供台灣的軍備，共有504件貨物棧板，其中340件水損，包括2023年12月底送抵到台灣的120件。這期間美國已分12批運送軍備，物資內容、運送日期，報告均以反白隱蔽。

監察長在報告指出，美國交付不具備執行任務能力的軍備，將限制美國國防部實現安全合作的目標，並可能導致夥伴對美國失去信心。

美國總統拜登（Joe Biden）2023年7月批准以「總統撥款權」提供價值3.45億美元（約新台幣111億元）給台灣，這是美國首度透過這個方式軍援台灣。