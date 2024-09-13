國道驚魂！聯結車「頭身分離」貨櫃停車道　路過駕駛嚇壞急閃

▲國道一號三義路段今清晨發生聯結車貨櫃脫離驚險事故 。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

國道1號苗栗三義路段今（13日）天清晨發生貨櫃車櫃體分離掉落車道事故。一輛貨櫃聯結車行經爬坡路段時，疑似機械故障致40尺大型貨櫃和拖架徹底脫離，在車道滑行數十公尺才停住，幸好未釀成後方車輛追撞。

國道第二大隊警方說，今天清晨6時31接獲報案，指國道1號南下148.4公里、接近三義交流道，在外線車道上有一個大型貨櫃和子車，阻擋後方交通，其他車輛見狀紛紛閃避。警方抵達後趕緊管制車道，避免發生二次碰撞，事故7時07分排除。

警方調查，張姓男子（53歲）凌晨自桃園市楊梅區，載運40尺貨櫃聯結車準備交貨，行經事故地點，疑因機械故障，致拖架（載運貨櫃）脫落在外側車道。

警方說，行駛高速公路前應檢查車輛機件、設備、附著物是否穩妥或脫落，以維護自身及其他用路人安全，如有違反將依道路交通管理處罰條例第30-1條之規定開罰，處汽車駕駛人新臺幣一千元以上六千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。因而致人受傷者，吊扣其駕駛執照一年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照，如致生往來之危險，將依公共危險罪究辦。