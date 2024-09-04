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大陸 大陸焦點 特派現場

首次公開！中國對外公布2590名「美籍抗日烈士」名錄

▲▼2590名美籍抗日烈士名錄。（圖／翻攝自微博）

▲抗日航空烈士紀念公墓園區。（圖／翻攝自微博，下同）

文／中央社

3日是中國抗戰勝利79週年紀念日，官方首次對外公布2590名美籍抗日烈士名錄，相關資訊包括英烈姓名、職位、犧牲時間。官方稱，中美兩國人民在抗戰中經受了血與火的考驗，結下了深厚友誼。

陸媒現代快報全媒體報導，3日在「銘記英雄—飛虎隊主題歷史圖片展巡展（南京）」開展儀式上，南京抗日航空烈士紀念館透過中山陵園管理局網站，公布了2590名美國籍抗日航空英烈名錄，是這份名錄首次發布。

同時，館方還公開徵集美國籍抗日航空英烈資訊，希望盡可能完善資料。

▲▼2590名美籍抗日烈士名錄。（圖／翻攝自微博）

▲▼2590名美籍抗日烈士名錄。（圖／翻攝自微博）

新華社報導，這2590名美國籍抗日航空英烈的資料，曾於1995年和2015年分兩次鐫刻在紀念館內的英烈碑上。因歷史久遠、缺少原始檔案等原因，大部分英烈的資料並不完整。

報導指出，在抗戰中，中國空軍得到了來自美國等國的國際航空戰士支持，數以千計的中外航空戰士捨身取義。「中美兩國人民在抗擊日本法西斯的鬥爭中同仇敵愾，經受了血與火的考驗，結下了深厚友誼。」

南京抗日航空烈士紀念館，館藏二戰期間中、蘇、美等國空軍在中國聯合抗擊侵華日軍的史料，館內英烈碑上鐫刻近4300名烈士名字。除了昨日公布美籍烈士，過去官媒曾披露有236名蘇聯烈士。

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