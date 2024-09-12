新竹市垃圾掩埋場火警「烈焰狂竄黑煙漫天」　燒廢棄床墊釀禍

▲新竹市一處垃圾掩埋場發生火警。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市一處垃圾掩埋場今日上午發生火警，消防人員初步了解，起火物品為燃燒廢棄床墊、約200平方公尺，目前人員仍在搶救火警中。

新竹市消防局表示，今(12)日10時23分獲報，浸水北街一處垃圾掩埋場發生二級火警，勤指中心立即出動7單位前往救援，目前已知現場無人受困，火勢無延燒之虞，現場仍在搶救中。

▲指揮中心出動7個單位前往協助，目前火勢還在搶救中。