新竹市垃圾掩埋場火警「烈焰狂竄黑煙漫天」　燒廢棄床墊釀禍

▲新竹市一處垃圾掩埋場發生火警。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）
記者陳凱力／新竹報導
新竹市一處垃圾掩埋場今日上午發生火警，消防人員初步了解，起火物品為燃燒廢棄床墊、約200平方公尺，目前人員仍在搶救火警中。
新竹市消防局表示，今(12)日10時23分獲報，浸水北街一處垃圾掩埋場發生二級火警，勤指中心立即出動7單位前往救援，目前已知現場無人受困，火勢無延燒之虞，現場仍在搶救中。
▲指揮中心出動7個單位前往協助，目前火勢還在搶救中。
▲新竹市一處垃圾掩埋場發生火警。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）
記者陳凱力／新竹報導
新竹市一處垃圾掩埋場今日上午發生火警，消防人員初步了解，起火物品為燃燒廢棄床墊、約200平方公尺，目前人員仍在搶救火警中。
新竹市消防局表示，今(12)日10時23分獲報，浸水北街一處垃圾掩埋場發生二級火警，勤指中心立即出動7單位前往救援，目前已知現場無人受困，火勢無延燒之虞，現場仍在搶救中。
▲指揮中心出動7個單位前往協助，目前火勢還在搶救中。
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