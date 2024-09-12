　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

26歲女愛跟貓玩竟感染「弓漿蟲」　視力剩0.2險失明...醫曝原因

▲苗栗一名印尼移工愛跟貓咪玩耍，結果感染到寄生「弓漿蟲」，視力急遽衰退到0.2、險些失明。（圖／為恭醫院提供）

▲苗栗一名印尼移工愛跟貓咪玩耍，結果感染到寄生「弓漿蟲」，視力急遽衰退到0.2、險些失明。（圖／為恭醫院提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣一名印尼籍女移工「小莉」月前左眼視力急遽衰退，前往頭份市為恭紀念醫院就診，檢查後診斷感染「弓漿蟲」，起因竟是她平日喜歡跟貓咪玩耍，進而導致寄生原蟲引起的感染。經過一系列治療後，目前視力已恢復1.0，醫師呼籲家中有貓咪的家庭，應避免餵食生肉或內臟，並定期接受獸醫檢查，減少寄生蟲感染機率。

為恭醫院視網膜科主任林俊賢今天表示， 26歲印尼籍移工小莉（化名），月前因左眼視力突然變得模糊且視野中出現黑影，經門診檢查後，發現小莉視力僅剩0.2，經詳細的眼底鏡及螢光攝影檢查顯示，她的左眼患有虹彩炎，合併玻璃體混濁及視網膜血管炎，進一步的抽血及影像檢查結果顯示，小莉的發炎主因是弓漿蟲感染所導致。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林俊賢說，透過問診後發現，小莉平常除工作外喜歡與貓咪玩耍，進而導致寄生原蟲引起的感染。弓漿蟲是一種寄生蟲，最常寄宿在貓科動物體內。較常見的感染途徑為食用受汙染的豬、牛、羊、青菜(尤其是生食)，或是誤食受感染的貓咪糞便所污染的食物導致。受感染的人通常沒有症狀，或是輕微發燒、疲倦、淋巴結腫大；但若免疫狀況較差，嚴重者可能併發腦膜炎及眼球內虹彩炎、視網膜及黃斑部病變，恐有失明的風險，不可不慎。

▲苗栗一名印尼移工愛跟貓咪玩耍，結果感染到寄生「弓漿蟲」，視力急遽衰退到0.2、險些失明。（圖／為恭醫院提供）

小莉在確認感染來源後，接受弓漿蟲抗生素療程，並輔以眼藥水、口服、眼球注射抗發炎藥物，經過1個月的治療，視力進步至0.9，並在經過6個月詳細追蹤及治療下，目前視野黑影已完全消除，視力恢復至1.0。

林俊賢提醒，隨著飲食習慣的變化以及養貓、寵物咖啡廳的流行，弓漿蟲感染的個案有增加的趨勢，預防弓漿蟲感染應注意以下幾點：食物需徹底煮熟、接觸生肉的手、刀具及砧板需清潔乾淨，家中有貓咪的家庭應避免餵食生肉或內臟，並定期接受獸醫檢查；若患者有視力模糊、視野中黑影、線條扭曲等症狀，宜盡速就醫，才能及早發現、及早治療。

ET快訊
快訊／張惠妹官宣！　「大巨蛋一口氣唱5場」時間曝光
她爆「不二糕餅」蛋黃酥有蟑螂！不檢舉不提告　食安處要查了
LIVE／追柯文哲金流！神秘保險箱搜出百萬　料理網紅換車牌遭
不受「蟑螂蛋黃酥」影響！　不二糕餅大排長龍
貝碧佳「偏西幅度增加」　粉專曝1關鍵暴風圈擦過台灣
快訊／11:28規模4.6地震　9縣市有感
快訊／11:28發生有感地震　預估震度2級
檢廉查扣柯文哲「神秘保險箱」　搜出上百萬現金
iPhone 16預購倒數！　最保值回收機型曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高鐵飯店聯票推優惠　住宿加購車票75折起

她爆料「不二糕餅」蛋黃酥有蟑螂！不檢舉不提告　食安處要查了

薪轉疏失「國軍多領3.8億元」全追回　中華郵政再道歉：啟動防制

「結婚至少花50萬」新郎新娘打算信貸！他嘆：花200萬也離婚

不受「蟑螂蛋黃酥」影響！300消費者排隊搶購　力挺不二糕餅

收聘金結樑子！地獄婆婆逼結紮、趕媳孫出門　網驚：八點檔是真的

火星人高雄唱完「謝謝中國台灣」刪國旗　他曝網友反應：青鳥變鴕鳥

捷運車廂「老爺爺蹲地幫善後」爆心疼　萬人看怒了：自己擦

快訊／11:28東部海域規模4.6地震　9縣市有感「最大震度2級」

快訊／11:28發生有感地震　花蓮預估震度2級

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

黃牌重機停37hrs拒繳1480元　23歲男騎士嫌貴鑽缺口落跑

輪胎失壓硬要開！　燒成風火輪慘變廢鐵

幻象2000墜海飛官獲救　送院畫面曝光

川普亂扯移民吃美國人寵物 賀錦麗無奈搖頭笑：太極端

《炸裂陳子豪》紅到日本！　高校生青春應援嗨翻甲子園

周佳樂揮空三振罵「X」　被趕出場...鋒總也無奈

高鐵飯店聯票推優惠　住宿加購車票75折起

她爆料「不二糕餅」蛋黃酥有蟑螂！不檢舉不提告　食安處要查了

薪轉疏失「國軍多領3.8億元」全追回　中華郵政再道歉：啟動防制

「結婚至少花50萬」新郎新娘打算信貸！他嘆：花200萬也離婚

不受「蟑螂蛋黃酥」影響！300消費者排隊搶購　力挺不二糕餅

收聘金結樑子！地獄婆婆逼結紮、趕媳孫出門　網驚：八點檔是真的

火星人高雄唱完「謝謝中國台灣」刪國旗　他曝網友反應：青鳥變鴕鳥

捷運車廂「老爺爺蹲地幫善後」爆心疼　萬人看怒了：自己擦

快訊／11:28東部海域規模4.6地震　9縣市有感「最大震度2級」

快訊／11:28發生有感地震　花蓮預估震度2級

台南就業中心協力友善企業 力助中高齡婦女轉換職場跑道

一口能殺死100人！男把世界最毒蛇當寵物　家中14條蛇全安樂死

彭于晏為愛犬慶生超歡樂　拍完電影收養3汪「無法說再見」

好多人生病！「5大病毒」群魔亂舞　醫示警了

假和尚半夜上門借廁所！突發狂拿鐮刀猛砍屋主兒　判刑3年6月

快訊／張惠妹跨年官宣了！「大巨蛋一口氣唱5場」時間曝光

高鐵飯店聯票推優惠　住宿加購車票75折起

PO文「售車輪餅不知道的祕密」　宜蘭男要賠8萬元

「法官」賈吉全壘打荒　球迷熱議：被「汪汪隊」詛咒？

快訊／高雄愛河驚傳男子落水　警消尋獲救起時已經死亡

生活熱門新聞

微博「謝謝中國台灣」　火星人IG拔國旗：謝謝高雄

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

不二糕餅被爆蛋黃酥有蟑螂　業者：完整包入這麼大異物機率很低

風扇被球打爆！女球迷「嚇到挺胸」爆紅　IG曝光

紡織大廠突喊關廠　員工控公司欠薪扣假

「貝碧佳」今轉中颱！　3變數要注意

才中大樂透1.7億！「這家」彩券行又開出頭獎

「貝碧佳」晚上成中颱　今2區有雨

這縣市要發3000元振興券！預計10月中旬發放

中秋節「超強運四星座」

網爆料「不二糕餅蛋黃酥」中間有蟑螂　兩派論戰

洋芋片不到半包！他留1星罵「垃圾食品」業者神回1句

快儲水！高雄9／12停水降壓13.5hrs

變頻冷氣不關更省電　專家曝真相

更多熱門

相關新聞

5款「護眼食物」多吃　菠菜、鮭魚都上榜

5款「護眼食物」多吃　菠菜、鮭魚都上榜

現代人生活高壓且3C不離手，用眼過度的結果就是即便年輕，視力就變得霧茫茫，想要挽救視力，除了改變用眼習慣以外，補充對的飲食也很重要，盤點5種護眼食物，適量補充對視力有助益。

虎斑貓被餵成「17公斤巨貓」　胖到無法動

虎斑貓被餵成「17公斤巨貓」　胖到無法動

夫妻染陰蝨癢爆！醫揭旅館1物害的：蟲在毛上爬來爬去

夫妻染陰蝨癢爆！醫揭旅館1物害的：蟲在毛上爬來爬去

魚油「5種人該吃、5種人不能補」！最佳服用時機曝

魚油「5種人該吃、5種人不能補」！最佳服用時機曝

愛貓意外淹死　女火化4天後發現牠回家嚇壞

愛貓意外淹死　女火化4天後發現牠回家嚇壞

關鍵字：

弓漿蟲寄生蟲視力

讀者迴響

熱門新聞

微博「謝謝中國台灣」　火星人IG拔國旗：謝謝高雄

2.5萬料理網紅遭輾斃！監理站換車牌命喪輪下

王浩宇秀「柯文哲兒子私照」　台南小草信仰動搖

辛巴放話「幫小楊哥賠4.5億」出事了！

大蛇丸宣告脫單公開合照：我女友啦～

騎士追罵四輪　下秒遭卡車輾破頭顱亡

政府發錢最高2萬　符合3條件都能領

不二糕餅被爆蛋黃酥有蟑螂　業者：完整包入這麼大異物機率很低

紡織大廠突喊關廠　員工控公司欠薪扣假

蔡依林哽咽哭了！

阿兵哥不甘被分手...外流女友性愛片+恐嚇　下場慘了

風扇被球打爆！女球迷「嚇到挺胸」爆紅　IG曝光

陳佩琪ATM存619萬未列洗錢被告　律師曝關鍵原因

網傳圖書館性影像　H級女優：主角是我

「貝碧佳」今轉中颱！　3變數要注意

更多

最夯影音

更多

顧家2寶爸上班遭大車夾亡　留2歲幼女...家屬悲慟認屍

陳喬恩結婚親邀「螢幕男友」　明道被問包多少..笑：她不缺錢

男走斑馬線遭休旅車撞！　駕駛無減速...網轟太離譜

金鐘59亮點／林依晨.許瑋甯網內互打　方志友.楊銘威夫妻檔「對決假老公」

黃牌重機停37hrs拒繳1480元　23歲男騎士嫌貴鑽缺口落跑

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面