26歲女愛跟貓玩竟感染「弓漿蟲」　視力剩0.2險失明...醫曝原因

▲苗栗一名印尼移工愛跟貓咪玩耍，結果感染到寄生「弓漿蟲」，視力急遽衰退到0.2、險些失明。（圖／為恭醫院提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣一名印尼籍女移工「小莉」月前左眼視力急遽衰退，前往頭份市為恭紀念醫院就診，檢查後診斷感染「弓漿蟲」，起因竟是她平日喜歡跟貓咪玩耍，進而導致寄生原蟲引起的感染。經過一系列治療後，目前視力已恢復1.0，醫師呼籲家中有貓咪的家庭，應避免餵食生肉或內臟，並定期接受獸醫檢查，減少寄生蟲感染機率。

為恭醫院視網膜科主任林俊賢今天表示， 26歲印尼籍移工小莉（化名），月前因左眼視力突然變得模糊且視野中出現黑影，經門診檢查後，發現小莉視力僅剩0.2，經詳細的眼底鏡及螢光攝影檢查顯示，她的左眼患有虹彩炎，合併玻璃體混濁及視網膜血管炎，進一步的抽血及影像檢查結果顯示，小莉的發炎主因是弓漿蟲感染所導致。

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林俊賢說，透過問診後發現，小莉平常除工作外喜歡與貓咪玩耍，進而導致寄生原蟲引起的感染。弓漿蟲是一種寄生蟲，最常寄宿在貓科動物體內。較常見的感染途徑為食用受汙染的豬、牛、羊、青菜(尤其是生食)，或是誤食受感染的貓咪糞便所污染的食物導致。受感染的人通常沒有症狀，或是輕微發燒、疲倦、淋巴結腫大；但若免疫狀況較差，嚴重者可能併發腦膜炎及眼球內虹彩炎、視網膜及黃斑部病變，恐有失明的風險，不可不慎。

小莉在確認感染來源後，接受弓漿蟲抗生素療程，並輔以眼藥水、口服、眼球注射抗發炎藥物，經過1個月的治療，視力進步至0.9，並在經過6個月詳細追蹤及治療下，目前視野黑影已完全消除，視力恢復至1.0。

林俊賢提醒，隨著飲食習慣的變化以及養貓、寵物咖啡廳的流行，弓漿蟲感染的個案有增加的趨勢，預防弓漿蟲感染應注意以下幾點：食物需徹底煮熟、接觸生肉的手、刀具及砧板需清潔乾淨，家中有貓咪的家庭應避免餵食生肉或內臟，並定期接受獸醫檢查；若患者有視力模糊、視野中黑影、線條扭曲等症狀，宜盡速就醫，才能及早發現、及早治療。