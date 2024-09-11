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電風扇被陳傑憲打爆！低領女球迷「嚇到挺胸」爆紅　本尊IG曝光

▲▼電風善被陳傑憲打爆！低領女球迷「嚇到挺胸」爆紅　本尊IG曝光。（圖／翻攝CPBL中華職棒YouTube） 

▲統一獅女球迷的電風扇被陳傑憲打爆。（圖／翻攝CPBL中華職棒YouTube）

記者鄒鎮宇／綜合報導

統一獅10日作客富邦悍將，終場9比1勝出，終止近期4連敗。期間，統一獅外野手陳傑憲打擊時，將球打到三壘方向二層看台，直接將觀眾的電風扇打爆，瞬間讓網友注意到一名好身材的女球迷，而她事後也在個人社群發文回應，「我真的沒有因為電風扇氣噗噗」。

中華職棒官方YouTube於10日晚間，以「風扇破壞者陳傑憲，一發界外球打壞獅迷的風扇，獅迷女友氣噗噗」為題上傳轉播畫面。影片顯示，陳傑憲的界外球打到椅子上後，精準地彈到電扇，直接將電扇打倒，而吹著電扇的男女球迷則瞬間嚇到，並在大家的注視下去將電扇撿起，把被打掉的外殼裝回去，最後女子則嘟著嘴繼續看比賽。

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▲▼電風善被陳傑憲打爆！低領女球迷「嚇到挺胸」爆紅　本尊IG曝光。（圖／翻攝CPBL中華職棒YouTube）

▲女球迷將電扇扶起、裝好。（圖／翻攝CPBL中華職棒YouTube）

該影片PO出後累積5.5萬觀看，網友看完紛紛留言，「這影片我看了5次了，還是沒看到電風扇」、「謝謝傑憲，我永遠支持你」、「能給驚喜的永遠是球迷」、「這個play絕對是本年度中職兩大好球了」、「羨慕這位男獅迷有這樣的女友，太頂了，真的是辣台妹」、「傑憲我大哥」、「這觀看數有辣麼點誇張XD」。

由 @na.ni_ni.na 發佈
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事後，女球迷也在Threads上表示，「下次要帶風扇給傑憲簽名，風扇沒有壞！可以買～」、「我真的沒有因為電風扇氣噗噗！」而陪同看球的男友也表示，「後來有修好還能用，她沒有因為電風扇氣噗噗是氣沒有撿到那個球」。

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