翁失蹤半天「全身泥倒臥草叢」　桃園暖警地毯式搜索終尋獲

▲警方地毯式搜尋終於找到體力不支的黃男，給予水分補充。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園一名91歲黃姓男子一早獨自外出後遲至中午仍未返家，黃妻求助警方協尋，經警方調閱附近監視器鍥而不捨地尋找，並在最後消失的產業道路展開地毯式搜尋，終於在離家3公里外的雜草叢深處發現倒臥的黃男，立即通知消防救護人員到場協助將黃翁送醫，經診治後幸無大礙，化解了一場危機。

▲並通知消防救護人員將黃男送往醫院檢查。（圖／龍潭警分局提供、下同）

龍潭分局聖亭派出所員10日11時許接獲黃妻報案，員警擔心年邁的黃男在酷熱高溫天氣下，如不趕緊找尋到，恐易生其他危險，副所長傅錫城、警員曾建凱及胡安愷等3人接獲派案後，隨即調閱路口及附近住家監視器系統，另依據家屬陳述黃翁可能出沒處所等分別尋找，經比對後黃翁最後身影走入產業道路方向。

警方把握緊急救援時刻，從周遭巷弄田地展開地毯式搜尋，最後發現黃男滿身泥巴倒臥在菜園旁雜草叢深處，眼神呆滯驚恐到無法言語，有輕微脫水情況，因體力虛脫因此就地躺臥休息，警方隨即攙扶老翁起身給予水分補充，並立刻通知消防救護人員送往醫院觀察，順利地協助家屬找到老翁，家屬急忙道謝，幸有熱心警察幫忙協尋，才得以平安返家。

龍潭分局分局長鄭文銘呼籲，民眾家中若有高齡長者，務必多加留意看顧，尤其出門應有親友在旁照料，切勿使其單獨外出，民眾可洽社福機構，準備愛心智慧防走失手環(鍊)配戴，或在口袋中放入小紙條，寫上相關聯絡方式，以防止類似情形發生。