蘭陽溪口漁船失火竄濃煙！船上4人緊急逃生　海巡艇火速馳援

記者游芳男、陳韻如／宜蘭報導

海巡署第一巡防區指揮部今(11日)上午6時許接獲通報，於蘭陽溪口1浬海域有一艘漁船火燒船，不斷竄出濃濃黑煙，緊急派艇到場救援。初步了解，船上4名船員已由附近作業友船救援，而後續海巡人員也立即展開滅火作業，目前該船火勢已控制，由友船拖帶返回烏石港。

▲蘭陽溪口1浬海域漁船失火，竄出濃黑煙。（圖／記者游芳男翻攝）

初步了解，「連O福」漁船今早在蘭陽溪口1浬海域作業時，突然起火燃燒，濃濃黑煙不斷竄出，有民眾發現後，立即通報海巡署第一巡防區指揮部。

第一巡防區指揮部獲報後，立即指派艦隊分署第七(蘇澳)海巡隊線上PP-10055巡防艇並增派CP-1057艇全速趕赴現場，到場後發現該船4名船員(2名本國籍、2名菲律賓籍)已由附近作業友船救援。

▲海巡艇立即出動救援，所幸無人員傷亡。（圖／記者游芳男翻攝）

海巡人員隨後也展開滅火作業，所幸火勢很快就被控制，由友船將「連」船拖帶返回烏石港，目前目視監控並未發現海上有油污染，並由漁業署使用漁業電台提醒附近來往船隻注意航行安全。

第七（蘇澳）海巡隊表示，急難救助是海巡署主要任務之一，接獲報案必全力以赴，確保人民生命財產安全，若民眾遇有緊急危難時，可撥打118海巡報案專線，海巡署將立即前往救援。