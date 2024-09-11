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「惡漢屠殺4警」大案！　高雄夜間巡邏反喪命

陳憲文（右）抱住員警蔡文芳（中），鍾貴雄（左）搶下蔡的槍，用槍托朝蔡頭部爆打。（示意畫面）

▲陳憲文（右）抱住員警蔡文芳（中），鍾貴雄（左）搶下蔡的槍，用槍托朝蔡頭部爆打。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

1989年7月，高雄市舉辦「亞太市政會議論壇」，來自18個國家的貴賓齊聚一堂，討論城市發展願景，然而，當時的高雄槍枝氾濫、黑道猖獗，治安狀況並不好，為了維護國家形象，大批警力進駐高雄，高雄市警察局也特別加強夜間巡邏勤務，希望提高見警率，避免黑道滋事。

某日凌晨1點多，一個由4人組成的巡邏警網，在高雄街頭執行勤務，成員分別為長明街派出所警員蔡文芳，以及從保一總隊受訓3個月、剛分發到長明街派出所實習的菜鳥警員蔡聖豐、呂宗炫、張榮明，4個人只有蔡文芳配有警槍，其他3人因屬支援性質，身上只有警棍。

鍾貴雄等人35年前在高雄犯下殺警奪槍案，手段凶殘。（翻攝東森新聞）

▲鍾貴雄等人35年前在高雄犯下殺警奪槍案，手段凶殘。

當時，來自屏東內埔的黑道分子鍾貴雄、劉玉坤、陳憲文等5人，分別開著1輛轎車及計程車，要到高雄火車站附近的理容院尋歡，他們把車輛停在長明街後，徒步走向理容院，途中帶頭的鍾想起車燈沒關，要劉回去關燈。

殺警案爆發後，警方重回現場採證。 （翻攝東森新聞）

▲殺警案爆發後，警方重回現場採證。 

4名員警一路追到長明街1處空屋，發現劉玉坤逃上2樓，蔡文芳以為他只是一般竊賊，指示3名菜鳥員警追上去，自己在1樓警戒，劉的同夥鍾貴雄發現警察在追劉，立刻帶小弟陳憲文、陳振義返回現場，默默跟在警察後面觀察。

新進員警蔡聖豐（左）、呂宗炫（中）、張榮明（右）也不幸因公殉職。（翻攝東森新聞）

▲新進員警蔡聖豐（左）、呂宗炫（中）、張榮明（右）也不幸因公殉職。

鍾貴雄等人擔心劉玉坤被逮，決定大膽走到空屋前，假裝路過問路，鍾先假意靠近蔡文芳問道：「你們警察是在追誰？為什麼要追那個人？」蔡對鍾的舉動感到懷疑，立刻反問：「你是不是跟他一起的？」鍾回答：「當然不是！」但蔡經驗老道，隨即要求鍾拿出身分證受檢。

員警蔡文芳（圖）遭鍾貴雄等人攻擊，不幸殉職。（翻攝東森新聞）

▲員警蔡文芳（圖）遭鍾貴雄等人攻擊，不幸殉職。

同一時間，3名菜鳥警察成功制伏劉玉坤，並把他從2樓押了下來，劉見鍾貴雄被蔡文芳攔查，立刻大喊：「兄弟，快走！」蔡確定他們是同夥後，作勢要掏出警槍，一旁的陳憲文則從後方抱住蔡，握住手阻止他掏槍。

張榮明中彈後送醫，搶救7天後宣告不治。（翻攝東森新聞）

▲張榮明中彈後送醫，搶救7天後宣告不治。

鍾貴雄見狀，立即上前搶下蔡文芳的槍，並用槍托朝蔡的頭一陣爆打，由於蔡不斷掙扎，劉玉坤接過警槍，朝蔡開了1槍；其他3名警察看到學長中槍，當場傻住，還來不及反應，子彈就朝3人而來，3人接連倒地，劉順利脫困。此時倒在地上的蔡開口大喊：「人都死了啦！」鍾被嚇了一跳，又拿警槍朝蔡的頭部再補1槍，4名員警倒臥血泊中。


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