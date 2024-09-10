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天光雜貨店嚴選　「好客秋聚大賞」開跑

▲天光雜貨店嚴選「好客秋聚大賞」開跑

▲天光雜貨店嚴選「好客秋聚大賞」開跑。（圖／客家局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市客家文化基金會10日表示，「天光雜貨店」致力發掘及推廣客家小農、文創品牌及各式手工藝品，秋節推出「好客秋聚大賞」從日常生活中最重要的飲食及中秋歡聚月份的角度切入，推薦多元客家美食、風味小點，陪伴大家共度秋日美好時光。

「天光雜貨店」即日起至10月13日，推出「好客秋聚大賞」主題活動，精選適合烤肉、閒嗑牙、揪享美食的聚會商品，包含百搭醬料、百搭飲品、伴手自用禮盒以及零食、烹飪食材等四大類項，共計27個優質品牌、超過40種商品，提供大約1個半月的檔期限定超值優惠價或是團購價活動，要用充滿溫潤情感的美食好物，讓秋聚更添客式風味！

▲天光雜貨店嚴選「好客秋聚大賞」開跑

秋聚揪團烤肉或野餐所需的醬料，無論是辣醬、素醬料應有盡有，百搭醬料如掌櫃食堂-堅果職人的獨門祕方「堅果辣拌醬」、添丁養生黑木耳以素食者需求出發祭出的「五福菇XO素菇醬」，還有僅在天光雜貨店電商平台販售的醬媽媽推出「原味黑芝麻醬」、「原味白芝麻醬」以及「低糖花生醬」等。

▲天光雜貨店嚴選「好客秋聚大賞」開跑

此外，若想要自己大展身手端出好菜，可少不了烹飪食材助陣，像是好田家的「特選黑蒜仁」、芸展農場的黑木耳乾與乾香菇、威丞嚴選阿文ㄟ福星香腸的「福星香腸伴手禮禮盒組」皆可自由搭配。

除了醬料及食材外，天光雜貨店也推出了客家好物伴手禮，包含古風茶創集合傳統擂茶香濃滋味的「好客擂茶禮盒組」、RE’ME果菓為支持永續小農推出的精選果乾、果乾雪花餅禮盒，以及只在電商平台限定販售的好醋咪HollySu「藍莓&蔓越莓鮮果醋禮盒組」等。

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