部署「應處海油化學污染國家隊」　海保署跨機關應處兵推

▲海委會主委管碧玲。（圖／海保署提供）



記者陳家祥／台北報導

秉持「預防為先，強化應變」原則，海委會主委管碧玲9日親自主持「113年法國海洋油及海運化學品污染應變人力養成訓練兵棋推演」。管表示，因應海保法、海污法相關法規環境逐步齊備，海委會去年起著手建立相關訓演機制，朝強化海域防救災人才培育制度、完備應處海上災害量能，打造「應處海洋油與化學品污染跨機關國家隊」。

海保署召集今年派赴法國CEDRE接受海洋污染應變訓練的各機關人員，共同參與昨日兵棋推演，計有14機關、3事業單位共25人，包括海保署、海巡署、內政部國家公園署、內政部空中勤務總隊、交通部航港局、經濟部產業園區管理局、環境部化學物質管理署、縣市政府環保局及海洋局（基隆市、新北市、桃園市、雲林縣、高雄市、宜蘭縣及臺東縣）、海歷企業股份有限公司、永力海洋工程有限公司及環輿科技股份有限公司等單位。

海保署表示，此次兵棋推演係透過假設化學輪運載苯和丙烯酸行經臺南海域時，發生三種不同事故情境，由學員們分組成立應變中心及指派指揮官，並以調查安全組、污染處置組、後勤庶務組及媒體公關組分工，共同討論和處理權責範圍內的問題。海保署感謝所有參與的各部會人員，期待在未來的演練與實際應變中，持續提升海上化學災害的應變能力，確保國家安全。

管碧玲指出，去年底綠島油污事件後，著眼政府因應海上重大油污或化學災害的應變量能，責令海保署啟動相關訓練演習制度。今年1月首度辦理兵推、5月海保署率各機關28人，赴法國水域意外污染事故研究調查中心（CEDRE）接受海洋污染應變訓練、7月在高雄大林外海浮筒辦理漏油緊急應變實兵演習；今天是第二度辦理海洋油及海運化學品污染應變人力養成訓練兵棋推演，期許參演人員成為堅強有力的海洋污染應變團隊。

管碧玲表示，本次推演透過模擬海上油及化學品洩漏的複合情境，並以滾動討論的方式進行，促進跨機關團隊的腦力激盪，並提升各部會應變能力和合作默契。管強調，兵棋推演是為制定更完善的應變計畫、建立堅實、反應迅速的應變團隊，藉由演練交流合作，形成共同語言與默契，更重要的是強化海域防救災人才培育制度，打造「應處海洋油與化學品污染跨機關國家隊」。

管碧玲說明，此次推演不僅提升了實戰應變能力，但也突顯目前國家在空中、海上對於化學品污染應變量能的不足，強化裝備與人員訓練迫在眉睫，應致力於打造一套完善系統，建立化學災害所需的應變能量，爭取預算分級培訓「海域環境事故專業技術人員」，從通識級、技術級到指揮級，積極部署並強化國家應變海污量能與人才，確實提升政府的應變決心。