假女兒叫聲媽急需用錢！楊梅警積極勸說阻詐　桃園婦險遭詐

▲黃姓婦人遭假女兒詐財，員警獲報前往勸阻。（圖／楊梅警分局提供，下同）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名73歲黃姓婦人誤加詐騙集團為好友，喊了一聲媽，錯認為其女兒，聽聞女兒要借錢，二話不說就衝往郵局匯36萬元，幸行員查覺異狀，通知員警前來勸阻，成功攔阻詐騙保住黃婦的老本。

楊梅分局草湳派出所於9日上午接獲楊梅瑞塘郵局報案稱有人遭詐騙需警方到場協助，草湳派出所警員陳瑋廷、曾嘉彬迅速到現場了解，經過詢問原來是黃姓婦人於8日接獲假女兒Line電話表示，因最近有投資急需資金周轉需要借錢，愛女心切的她想都沒想就到郵局要匯款給假女兒。

▲警方查看婦人手機發現詐騙集團裡假女兒還煞有其事的叫「媽」。（圖／楊梅警分局提供）

員警查看婦Line對話紀錄，詐騙集團裡假女兒還煞有其事的叫「媽」。另對話中黃婦說自己在看醫生，詐騙集團也假意關懷為的就是要進一步取得信任，之後便給予一組銀行帳號要求黃婦匯款。所幸婦人前往匯款時有行員關懷提問，察覺有異隨即報警，員警也耐心向黃姓婦人說明此為常見的「假親友」詐騙伎倆，並舉出新聞案例說明，終讓黃婦明白為詐團手法而放棄匯款。

楊梅分局呼籲，來路不明的電話應謹慎看待，不要輕易相信並聽從他人指示操作匯款，另也呼籲要常與家人保持連繫，彼此之間可約定暗語用以辨別真偽，詐騙集團才無法得逞，若有疑慮也可撥打165反詐專線或110報案專線尋求協助。