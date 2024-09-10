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社會 社會焦點 保障人權

台北女僕店女工讀生　遭「匿名社群霸凌」輕生

（示意圖／pixabay）

▲（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

律師呂秋遠7日在FB發文表示，一名罹患三期癌症的母親告訴他，女兒從桃園北上到台北的女僕店打工，結果卻因在匿名群組遭霸凌，不堪攻擊，選擇輕生。這名母親指出，這些網友在明知女兒有精神方面的困擾下，卻依然用惡毒的言詞攻擊她。少女的母親難過對呂秋遠律師詢問：「我都癌症三期了，能看到這些霸凌她的人得到報應嗎？」

（圖／翻攝自FB）

據《CTWANT》追蹤了解，該名少女S是從桃園北上在女僕店打工，來到台北後與另外一名同樣從事女僕咖啡廳工作的N女共租。但後續疑似因少女S擅自帶友人返家，引發N女不滿，兩方便因此事發生惡性爭執，後續演變成互揭對方過往黑歷史。

（圖／翻攝自FB）

（圖／翻攝自Plurk）

後來，事情在網路上傳開後，2人的爭執內容成為LINE社群「女僕&偶像靠北八卦版」當中成員的談資。後續N女也在該群組內自報身分，同時N女疑似在該社群中頗有人氣，因此社群內不少成員抓住S少女過往的黑歷史攻訐，甚至以「地獄梗」為掩護，多次在社群內羞辱S少女。

（圖／翻攝自LINE）

S少女後來得知N女進入LINE群組的事情後，也曾進入該社群企圖解釋，但是當社群內的成員得知S少女入群後，以「N女曾發自己的露點照來滿足粉絲，S女如不比照辦理，就不給予話語權」為由，繼續攻訐S少女。

（圖／翻攝自Plurk）

（圖／翻攝自Plurk）

（圖／翻攝自Plurk）


最後，S少女疑似不堪網路霸凌，選擇輕生。S少女曾經任職的店家則在第一時間發出公告，表示在徵求S少女家屬的同意下，會將S少女的薪資捐贈給慈善機構，同時呼籲「網路霸凌很可怕，不要真的以為不負責任的匿名狂噴不會有任何後果！自己說的話請自己負責！」

（圖／翻攝自IG）

而更令人髮指的是，S少女死亡的消息傳開後，該社群內再次流出數張截圖，當中有人以S少女的暱稱大作文章，指稱「跳下去真成XX醬了」、「鬼門關了，現在跳會被關在外面喔」、「不知道下鍋煮完了沒，救援隊及時趕到的話，應該還是新鮮XX」等誇張言論。

（圖／翻攝自Plurk）

（圖／翻攝自Plurk）

（圖／翻攝自Plurk）

根據網路流傳截圖可得知，目前該群組內幾名曾發文攻訐S少女的網友，除了在群組內推卸責任，認為S少女的死亡與他們無關外，有S少女的親友表示，至少有1名以上的網友向自己傳訊為先前的言行致歉。

（圖／翻攝自FB）

（圖／翻攝自FB）


與此同時，有網友提到，其實不管是少女S還是N女，兩人過往都有很多黑料，S少女過往也數度曾有意欲跳樓輕生舉動，N女也有幫忙叫救護車。該名網友也提到，S少女的親友希望事情就這樣沉寂下去。

（圖／翻攝自Plurk）

但也有網友分享截圖，表示S少女生前就曾發文表示，自己遭到N女的騷擾，還有種種背後搞小動作的行為，讓S少女感到身心俱疲。

（圖／翻攝自FB）

《CTWANT》獨家訪問到品和法律事務所長陳塘偉律師，陳塘偉律師表示，針對群組內網友的行為，如其行為真實構成霸凌的話，在刑事上有公然侮辱或誹謗的構成可能，判斷依據主要是針對網友評論的內容來判定要用哪條法律。而在民事上，有可能會因為對人格權的貶損構成侵權行為，這部分是有民事賠償責任的。

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