要吃6000碗！彰化爌肉飯節紀念碗換光　網售「吃到吐」驚人絕版價

▲彰化爌肉飯節紀念碗已兌換一空。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府舉辦「2024彰化爌肉飯節-尋找爌世英雄數位集章」活動從9月1日起跑，受到民眾熱烈迴響，吃20碗才能換1個紀念碗，今天進入第9天，城觀處宣布300個紀念碗已全數兌換完畢，還有「爌肉小子」鑰匙圈可兌換，但網路已經悄悄開戰，打出限量絕版價2000元，只有1組，賣家強調，「是爌肉飯吃到吐才集到的」。

縣長王惠美表示，彰化爌肉飯從早到晚24小時都可以吃的到，美味不打烊，很多鄉親早上起床都要吃一碗爌肉飯來「通血路」，在新出爐的全台500碗美食名單中，彰化的爌肉飯占有一席之地，深受老饕的喜愛。這次縣府以尋找爌世英雄為主題，舉辦「彰化爌肉飯節」系列活動，邀請全國饕客來品嘗彰化在地好滋味。

▲「爌肉小子」鑰匙圈。（圖／彰化縣政府提供）

為了蒐集到紀念碗，饕客簡直卯足了勁，要拿到1個紀念碗，必須吃20碗，「爌肉小子」鑰匙圈，是要集章3次才能進行線上抽獎，今天不少人前往兌換紀念碗，拿到的人都開心極了，但也有人對超可愛的鑰匙圈更是愛不釋手，有的人想集滿不同4種可愛的「爌世金句」，還要揪家人朋友一起吃爌肉飯。

不過，紀念碗就如同順澤宮冠軍帽一樣，馬上拿到就在網路開賣，原本價格從1000元-1500元，但今天城觀處一宣布紀念碗全部兌換一空後，立刻將價格提高到2000元，賣家強調「是爌肉飯吃到吐才集到的」絕對是限量絕版價。

城觀處表示，紀念碗是以台灣生產的高品質瓷器，經過師傅手工貼花後，再進窯高溫燒製而成，碗內繪製彰化四處古城門，精巧典雅，十分具有紀念價值，建議好不容易集章換到的民眾自己收藏使用。如果真的用不到，希望可以轉贈給其他親友，不要上網兜售，至於鑰匙圈截至今9/9中午，900個已有618人兌換。

城觀處強調「爌肉小子」鑰匙圈還有數量，集章抽獎活動也將持續到10月31日，每消費1次就能透過官方LINE進行1次集章活動，集滿3個章即可參加線上抽獎活動(每個帳號限1次抽獎機會)，集滿5個章即可在指定時間地點兌換鑰匙圈，歡迎民眾前往消費集章，支持彰化最好吃的爌肉飯，就有機會將iPhone 15、烤箱、氣炸鍋、微波爐等好禮抱回家。