國際獅子會「300B 3區」總監率桃園獅友花蓮賑災　贈550萬善款

▲獅子會300B 3區總監周失綾率桃園獅友花蓮賑災，捐贈550萬善款，由縣長徐榛蔚代表接受。（圖／獅子會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國際獅子會300B 3區總監周失綾9日帶領獅友們，從桃園抵花蓮並在花蓮第一獅子會協助下，在中正國小捐贈550萬善款給花蓮縣政府，做為今年403大地震的賑災款，由縣長徐榛蔚代表接受。另外，獅友們也前往花蓮慈濟醫院，探望凱米颱風吹倒違建的圍牆砸中車輛，當時待在車內身受重傷的7歲馬小弟弟，並致贈30萬慰問金以示各界關懷。

國際獅子會300B 3區總監周失綾表示，今年4月3日花蓮縣發生規模7.2有感地震，造成花蓮縣18人罹難、1155傷，許多家庭頓失經濟支柱，亟待外界伸出援手救援，而身為國際性最大公益社團的獅子會300B 3區，即使位在地震影響較小的桃園，對此重大災情亦不可能置身事外！

國際獅子會300B 3區經發動所屬80幾個分會協助賑災，委由蘇俊宇協調長及賴重光副秘書長擔任活動執行人，舉辦「花蓮地震愛心援助活動」，透過積極的行動，幫助花蓮地區受創嚴重的家庭孩童，藉由散播「希望」的種子，讓孩子們因有愛而願意用心與安心的就學。

獅友們秉持「關懷疾苦，扶弱濟困，人溺己溺，樂於助人」的服務精神，接獲此活動訊息後，捐款不落人後紛紛慷慨捐輸，原本預計募款387萬元，結果短短幾天內已近550萬元，得以幫助更多的受災戶，其中居家傾倒無居住的紅單戶每戶補助38800元，居家受損強化災損的黃單戶每戶補助19600元，家中經濟支柱之失業家庭或中低收入的居家戶每戶補助19600元，共有208學生家庭受助。

周總監向在場的受災戶表示，身處花蓮的你們不孤單，桃園的300B 3區獅友一直都在你們身邊，捐贈現場校方並安排學生表演，桃園的女兒、花蓮縣長徐榛蔚亦親自到場見證，感謝來自故鄉傳送的溫暖，並頒發感謝狀給周總監與國際獅子會300B 3區，肯定獅友們的善舉。